Не только "Заражение": 5 самых правдоподобных фильмов об эпидемиях

В эти дни без преувеличения весь мир, затаив дыхание, следит за распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Это далеко не первая пандемия, с которой столкнулся мир за последние сто лет, но впервые, благодаря активному развитию соцсетей, мы наблюдаем в онлайн-режиме, как мир противостоит вирусу.

Эпидемии неоднократно становились предметом исследования кинематографистов – начиная многочисленными фильмами ужасов о "восставших мертвецах" и заканчивая довольно правдоподобным моделированием ситуаций наподобие той, что мы отслеживаем день за днем на экранах своих смартфонов. В сегодняшнем специальном материале сайта "Сегодня" мы собрали для вас ТОП-5 наиболее правдоподобных, на наш взгляд, фильмов и сериалов о пандемиях.

Самый первый. "Паника на улицах" (1950)

Если не первый, то наверняка один из первых фильмов в истории кино, рассказывающий о распространении смертельно опасной эпидемии в мегаполисе – "нуар" голливудского ветерана Элиа Казана "Паника в городе", который вышел на экраны в 1950 году. Сейчас этот фильм Казана не так известен, как его классические работы "Трамвай "Желание" или "В порту", но для своего времени он стал новаторским.

Это история о трех мелких гангстерах, которые ради наживы убивают эмигранта, только что сошедшего с корабля – не подозревая, что теперь они стали разносчиками смертельно опасной легочной чумы. (Роль жестокого лидера банды стала дебютом Джека Пэленса (урожденного Владимира Палагнюка), бывшего боксера с лицом, обожженным на войне – отметим, что всю свою жизнь обладатель "Оскара" Владимир Палагнюк подчеркивал свое украинское происхождение).

По следу преступников отправляются санитарный врач, одержимый своим делом, и "крутой" полицейский инспектор: как и полагается, в процессе опасного квеста им предстоит найти общий язык, чтобы в финале расстаться друзьями. Сцены семейных отношений доктора с женой перемежаются сценами напряженных поисков трех переносчиков заразы в портовом Нью-Орлеане, наполненном жуликами всех мастей, эмигрантами, моряками и проститутками, где найти человека не проще, чем иголку в стоге сена.

Любопытно, что за двадцать лет до "Французского связного" Уильяма Фридкина, который стал сенсацией благодаря смешению жанра полицейского детектива с эстетикой неореализма, Элиа Казан снимает на улицах, в порту, складских помещениях и настоящих ночлежках, с непрофессиональными актерами – реальными моряками и эмигрантами, которые много импровизировали в кадре. Все это создает удивительный эффект погружения в среду, как будто смотришь не постановочный фильм, а документальный репортаж. И, само собой, еще большее напряжение этому гиперреалистичному, жесткому фильму придает мотив смертельной опасности, нависшей над городом.

Самый наукообразный. "Штамм "Андромеда" (1971)

Иногда смертельно опасные вирусы прилетают из космоса. Майкл Крайтон – будущий автор "Парка Юрского периода" и постановщик оригинального фильма 1973 года "Мир Дикого запада", который стал основой популярного сериала НВО - по первой профессии был врачом. Что позволило ему завернуть в эффектную псевдодокументальную обертку свою историю о том, как товарищи ученые искали в космосе бактериологическое оружие, и на свою голову нашли.

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Роман стал большим хитом на фоне множества журналистских расследований об испытаниях Пентагоном новых видов химического и бактериологического оружия, так что экранизацию не стали откладывать в долгий ящик. Но в итоге фильм о том, как четверка ученых разгадывает в подземном бункере загадку вируса из открытого космоса (а 90% "Штамма "Андромеда" снимались в футуристических декорациях, как их понимали в конце шестидесятых), оказался слишком статичным даже по меркам 1971 года.

С другой стороны, постановщик фильма, голливудский ветеран Роберт Уайз (кроме прочего, он монтировал легендарного "Гражданина Кейна") не только использовал самые передовые технологии своего времени для создания спецэффектов, но и постарался по возможности сохранить "наукообразность" романных диалогов. При всей фантастичности рассказанной истории, это создает на экране странный эффект достоверности происходящего – собственно, именно благодаря этой "наукообразности" разговорный, лишенный динамики фильм до сих пор смотрится не без интереса.

Особенно на фоне более зрелищных лент, чьи авторы предпочли пожертвовать правдоподобием. Трудно забыть диалог из фильма "Блейд", в которой докторша Карен Джонсон признается главному герою в том, что разгадала тайну вампиризма. Так в чем же она? Оказывается, "у вампиров что-то не так с ДНК".

Самый правдоподобный. "Заражение" (2011)

Этот фильм, снятый одним из наиболее переоцененных режиссеров современности Стивеном Содербергом, в связи с эпидемией коронавируса очень часто вспоминают сейчас в СМИ – как фильм, который фактически предсказал сегодняшнюю пандемию. Но девять лет назад премьера "Заражения" вызвала, скорее, недоумение.

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Сухая, сделанная с почти документальной точностью хроника распространения смертельного вируса, несмотря на звездный кастинг, где нашлось место и восходящей звезде сериала "Во все тяжкие" Брайану Крэнстону, и голливудскому ветерану Эллиоту Гулду, отличалась не столько интересными актерскими работами, сколько достоверностью происходящего на экране. Еще свежи были воспоминания о пандемии свиного гриппа, так что эта почти научная точность (а фильм очень точен во всех деталях, имеющих отношение к медицине) сыграла, скорее, на отторжение "Заражения", чем на погружение в историю и сопереживание героям.

Но теперь, из-за пандемии коронавируса, этот фильм переживает второе рождение – уж больно много параллелей с реальностью, на что обратила внимание актриса Гвинет Пэлтроу, сыгравшая в "Заражении" одну из главных ролей. Как и в кино, все началось в Китае, вирус точно так же передался от животного человеку, симптомы заражения одни и те же – коронавирус тоже поражает дыхательные пути. И в жизни, и на экране целые города оказываются закрытыми на карантин, а в интернете продают фейковые лекарства.

В итоге, по данным русской службы ВВС, фильм "Заражение" оказался в списке самых скачиваемых фильмов в iTunes Store в США, а в Google бьет все рекорды число поисковых запросов, содержащих название фильма.

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Самый своевременный. "Эпидемия" (2019)

Еще одно странное совпадение – выход российского сериала "Эпидемия", который появился на малых экранах буквально накануне пандемии. Премьера пилотного эпизода состоялась на онлайн-платформе Premier 14 ноября 2019 года, а уже в следующем месяце был обнаружен штамм SARS-CoV-2. (Правда, литературная основа сериала, роман Яны Вагнер "Вонгозеро", увидел свет еще девять лет назад.)

Несмотря на известное отношение к российскому сериальному продукту, "Эпидемию" активно смотрели и обсуждали в соцсетях, что не удивительно. Во-первых, создатели сериала очень достоверно показали атмосферу ужаса и анархии, который охватывает мегаполис при столкновении с заражением неизвестной болезнью. Во-вторых, очень неожиданно и свежо, особенно с учетом текущих российских реалий, прозвучала мысль о том, что в ситуации, когда каждый может рассчитывать только на себя, а человек человеку – волк, наибольшую опасность для гражданина несет, в первую очередь, государство.

Например, уже в первые дни эпидемии омоновцы промышляют в Подмосковье грабежами и мародерством, а в глубинке правительственные войска и вовсе безжалостно "зачищают" мирное население.

Из-за этого возник скандал: с платформы был спешно удален эпизод, в котором вооруженный отпор убийцам-военным дает партизанский отряд во главе с женщиной-доктором. (Забавно, что исполнительница этой роли Анна Михалкова, старшая дочь самого одиозного российского режиссера, активно снимается в инди-фильмах.) Но даже без этой оппозиционной ложки меда и удивительного попадания в самый нерв времени "Эпидемия", скроенная по всем актуальным лекалам сериальной науки – а по этому сериалу можно изучать сценарное мастерство, стала событием.

Самый философский. "12 обезьян" (1995)

Эта фантастическая антиутопия Терри Гиллиама – экс-участника "Монти Пайтон" и создателя классической "Бразилии", вобрала в себя столько мотивов и тем, что исходная сюжетная предпосылка о вирусе, который в 2035 году уничтожил пять миллиардов жителей Земли, а остальных в буквальном смысле загнал под землю, уходит на второй план.

"12 обезьян" относится к тем фильмам, которые приходится смотреть несколько раз, чтобы сполна насладиться как замыслом, так и воплощением. Даже сегодня, когда мы привыкли к куда более насыщенным информационным потокам, чем 25 лет назад, лучшие фильмы Гиллиама кажутся перенасыщенными – как идеями, так и образами. (Причем образы балансируют на грани карикатуры, годы в "Монти Пайтон" не прошли даром.) Собственно, "12 обезьян" можно рассматривать и с точки зрения сатиры, ставящей под сомнение гуманность науки в самом широком диапазоне – от вирусологии до психиатрии.

Если вкратце, это история о человеке (его играет Брюс Уиллис), который, будучи ребенком, видел собственную гибель – главный мотив черно-белой короткометражки Криса Маркера "Взлетная полоса" 1962 года, которая стала источником вдохновения для "12 обезьян". (В 2012 году Брюс Уиллис снимется в фильме "Петля времени", который развивает этот временной парадокс.)

Вокруг этого парадокса раскручивается тугой пружиной триллер о попытках переиграть историю – предотвратить распространение того самого вируса. Бесконечный пессимизм Гиллиама придется не по душе любителям кино как развлечения, но этот фильм однозначно относится к той категории знаний, которые миллениалы называют Must Have.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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