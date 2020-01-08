Не удалось спасти: в Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина

За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни

/ Фото: Pixabay

В Украине 55-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью, умерла от осложнений гриппа.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины у Facebook.

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"От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось – 3 января больная умерла", – сказано в сообщении на странице в Facebook.

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Вирус гриппа типа А (H1) pdm09 был подтвержден лабораторно. Женщина принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания, от гриппа не вакцинировалась.

Всего с начала эпидсезона (октябрь 2019 – Ред.) от осложнений гриппа в Украине умерло два человека. Случаи зафиксированы 31 декабря 2019 года и 3 января 2020 года.

Напомним, что Украина стоит на пороге эпидемии гриппа. Пока что эпидпорог не превышен, но в семи областях страны интенсивность заболеваемости выше, чем в остальных. Это – Киевская, Житомирская, Черновицкая, Винницкая, Хмельницкая, Ровенская и Волынская области.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Заболеют миллионы: на Украину надвигается вторая волна гриппа" .

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