Не уступают Javelin: эксперт объяснил, почему бойцам ООС нужно дать новейшие ПТРК "Скиф" и "Корсар"

Ситуацию и условия, в которых на сегодняшний день оказались подразделения, участвующие в операции Объединенных сил на Донбассе, с военной точки зрения можно назвать "искусством возможного".

Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак, комментируя замену антитеррористической операции на ООС.

"Потому что наши подразделения действуют в рамках определенных условий, которые не всегда соответствуют возможностям нашей современной армии. Это и ограничения по Минским соглашениям, и позиция украинской власти вести себя более чем сдержанно. Из позитивного – можно справедливо отметить, что реагирование украинских подразделений на провокации, атаки и обстрелы российской группировки на Донбассе в принципе является активным. И это реагирование – на уровне рот, батальонов и даже бригад – резко возросло", – пояснил эксперт.

По его словам, начиная ориентировочно с июня 2015 года, когда велись ожесточенные бои под Марьинкой, ситуация вблизи линии разграничения начала меняться в лучшую сторону для сил АТО, когда украинские войска довольно активно, умело и подуманно начали реагировать на ситуацию и провокации боевиков.

"Из негативного можно отметить то, что на линию обороны (непосредственно в зону боевых действий) не всегда и не в полном объеме попадают те новые вооружения, которые начала производить украинская оборонная промышленность. В частности, в начале этого года было зафиксировано, что украинские противотанковые ракетные комплексы – "Скиф" и "Корсар", - которые как выяснилось на испытаниях, не уступают американским Javelin, практически не поставлялись в зону боевых действий", – напомнил он.

Как подчеркнул Бадрак, если говорить с прицелом на будущее, то главное, что должно происходить в дальнейшем в армии, это, "безусловно, насыщение украинских подразделений в зоне боевых действий самыми современными средствами поражения и обнаружения".

Хотя в то же время, как признает глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, со средствами обнаружения ситуация сейчас выглядит "немного лучше".

"Второй момент, который касается армии в целом, – необходимы очень четкие и прозрачные шаги по профессионализации и переходу Вооруженных сил полностью на профессиональные рельсы. Еще в 2014 году мы предлагали изменить подходы к кадровой политике и фактически создать ситуацию с внедрением мотивационного пакета, сформированных условий, которые реально позволяют военнослужащим часть своей судьбы связывать со службой во ВСУ. Сегодня такие условия не созданы, отток кадров чрезвычайно высок и пока нет предпосылок ожидать, что в ближайшие год-полтора при таком подходе качественный состав армии (в кадровом смысле) будет меняться", – сказал Бадрак.

Также напомним, что военный эксперт предупредил, что Россия может повторить провокации и теракты в украинском тылу, поэтому обществу и спецслужбам не следует терять бдительности.

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