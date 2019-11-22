Не выдают больничный: украинцам рассказали, что делать

Фото: Г. Салай

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По всей Украине закончились больничные листы . Вместо них врачи выдают справку о временной нетрудоспособности, где указывают диагноз, ставят свою подпись и мокрую печать. Однако выяснилось, что в бухгалтерии ее не примут для оплаты больничного, ведь единственным основанием для выплаты пособия является листок нетрудоспособности.

Что делать, если больничный не выдают, разбирался сайт "Сегодня".

"Справки не могут быть представлены к оплате, а должны быть заменены на бланк листка нетрудоспособности после восстановления их обеспечения в медучреждениях", – говорит семейный врач Александр Подлесоцкий.

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Когда появится распоряжение Минздрава о распределении бланков, больницы смогут получить больничные листы. Поэтому после поступления в больницы бланков работники должны обменять справки на больничные. Только после этого предприятия и Фонд социального страхования смогут оплатить дни нетрудоспособности.

"Держите связь со своим лечащим врачом, он скажет, когда бланки будут, и вам поменяют справку на настоящий лист нетрудоспособности. Сейчас вам эту справку дают, чтобы у вас на работе знали, что вы не гуляли, а действительно болели. Такая ситуация, к сожалению, по всей Украине", – пояснили на горячей линии Минздрава.

Напомним, как сообщалось ранее, Фонд соцстрахования заявил, что приостановил перечисление денег на выплаты больничных, а также пособий по беременности и родам застрахованным лицам. Причина – сумма по заявкам на эти выплаты превысила сметные назначения по этому направлению более чем на 1 млрд грн. В Министерстве социальной политики заявили, что приостановление выплат Фондом социального страхования является личной инициативой восстановленного руководителя фонда Евгения Баженкова. Позже стало известно, что Фонд социального страхования возобновил выплаты.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Больничный не оплатят: в Украине закончились бланки нетрудоспособности" .

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