"Не выиграл бой со смертью": после тяжелейшего ранения скончался боец ВСУ

За жизнь военнослужащего батальона «Донбасс» врачи боролись более двух недель

Владимир Аджавенко

В больнице имени Мечникова в Днепре умер военнослужащий батальона "Донбасс" Владимир Аджавенко с позывным "Аджа". Об этом сообщил его боевой побратим Николай Ворошнов в Facebook.

"Аджа. Покойся, брат. Несколько недель он боролся за свою жизнь после пулевого ранения в голову, но так и не выиграл этот бой со смертью", – написал он.

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Отметим, бойцу было 24 года, а сам он родом из Мариуполя. Он был старшим сержантом, разведчиком-наводчиком батальона специального назначения "Донбасс". Тяжелое пулевое ранение в голову он получил еще 11 сентября в районе поселка Пески Донецкой области, тогда его подстрелил вражеский снайпер.

Главврач больницы Мечникова на следующий день, 12 сентября, писал, что сильно пострадал череп бойца.

Как сообщали новости "Сегодня", на фронте не прекращаются обстрелы и 28 сентября оккупанты снова нарушили перемирие. В штабе Объединенных сил отметили, что за прошлые сутки позиции Вооруженных сил Украины попали под обстрелы 23 раза, в том числе и из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

Однако потери несет не только украинская армия. Иногда бойцы ВСУ дают ответный огонь и это приносит результат. Так, вчера на Донбассе был ликвидирован снайпер боевиков "Скрипач".

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