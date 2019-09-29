Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

"Не выиграл бой со смертью": после тяжелейшего ранения скончался боец ВСУ

29 сентября, 18:00

За жизнь военнослужащего батальона «Донбасс» врачи боролись более двух недель

Владимир Аджавенко

Владимир Аджавенко

В больнице имени Мечникова в Днепре умер военнослужащий батальона "Донбасс" Владимир Аджавенко с позывным "Аджа". Об этом сообщил его боевой побратим Николай Ворошнов в Facebook.

"Аджа. Покойся, брат. Несколько недель он боролся за свою жизнь после пулевого ранения в голову, но так и не выиграл этот бой со смертью", – написал он.

Реклама

Отметим, бойцу было 24 года, а сам он родом из Мариуполя. Он был старшим сержантом, разведчиком-наводчиком батальона специального назначения "Донбасс". Тяжелое пулевое ранение в голову он получил еще 11 сентября в районе поселка Пески Донецкой области, тогда его подстрелил вражеский снайпер.

Главврач больницы Мечникова на следующий день, 12 сентября, писал, что сильно пострадал череп бойца.

В тренде
Кочевые дожди и скачки температуры от +14 до +24: какой будет погода в начале недели

Как сообщали новости "Сегодня", на фронте не прекращаются обстрелы и 28 сентября оккупанты снова нарушили перемирие. В штабе Объединенных сил отметили, что за прошлые сутки позиции Вооруженных сил Украины попали под обстрелы 23 раза, в том числе и из вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

Однако потери несет не только украинская армия. Иногда бойцы ВСУ дают ответный огонь и это приносит результат. Так, вчера на Донбассе был ликвидирован снайпер боевиков "Скрипач".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

смерть Донбасс ВСУ боец

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности
Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробностиДонбасс
Взрыв и пожар на заводе в Сумах: в полиции сообщили детали ЧП (фото, видео)
Взрыв и пожар на заводе в Сумах: в полиции сообщили детали ЧП (фото, видео)Другие регионы
СМИ насчитали два десятка фигурантов скандала после разговора Трампа и Зеленского: список
СМИ насчитали два десятка фигурантов скандала после разговора Трампа и Зеленского: списокПолитика
Почему украинцы уходят с работы: названы топ-причины увольнений
Почему украинцы уходят с работы: названы топ-причины увольненийБизнес
Полиция установила личности людей, которых сбил поезд в Запорожской области
Полиция установила личности людей, которых сбил поезд в Запорожской областиЗапорожье
В Германии назвали разговор Зеленского с Трампом оскорбительным
В Германии назвали разговор Зеленского с Трампом оскорбительнымЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...