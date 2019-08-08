Не забудьте зонтики: синоптики рассказали, где в четверг ждать дожди

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В Украине в четверг, восьмого августа, будет переменная погода. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, по информации синоптиков, на Западе, в Центре и Севере страны следует ожидать грозы, в некоторых местах град и шквалы 15-20 м/сек. На Востоке и Юге будет сухо.

Температура днем будет колебаться от 24 до 29 градусов днем и опустится до 15-20 ночью. Еще жарче будет на Юге, там столбики покажут 31 градус.

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Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек.

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В столице Украины возможны грозы. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха от 27 до 29 днем и от 17 до 19 градусов ночью.

Последний летний месяц в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5–2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы – таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду. Читайте подробнее прогноз погоды на август от Гидрометцентра и народных синоптиков.

Как сообщали новости "Сегодня", третьего августа мощный ливень затопил Одессу. В центре города, на Карантинном спуске, поток воды снес десяток припаркованных авто, развернул ливневый коллектор и сорвал асфальтовое покрытие. Также были затоплены улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская, Привоз и Аркадия. В районе Пересыпи сорвало люки.

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