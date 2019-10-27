Не забываем перевести часы: Украина перешла на зимнее время

Если не забыли перевести часы – поспите на час больше, если забыли – утром можете запутаться во времени

/ Фото: Pixabay

Ночью 27 октября Украина перешла на зимнее время – украинцы переводят стрелку часов на час назад, следовательно и спать будут больше.

Отметим, что перевод летнего времени на зимнее состоялся в 04:00 по киевскому времени –

27 октября в 4:00 по киевскому времени отменяется летнее время. Кто забыл перевести часы – самое время "отмотать" стрелу на один час назад. В итоге по состоянию на четыре часа утра время стало 03:00.

Реклама

Отметим, если электронное время (на мобильных телефонах, компьютерах, других гаджетах) переводится автоматически, а вот механические часы нужно вручную.

Напомним, согласно постановлению КМУ от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", в стране переводят часовую стрелку дважды в год: в последнее воскресенье марта в 03:00 на час вперед и в последнее воскресенье октября в 04:00 на час назад. Также новости "Сегодня" писали о пользе и вреде для человека от перевода часов.

Кроме того, мы подобрали ТОП-10 советов, как легко адаптироваться к переводу времени.

О том кому выгодно переводить часы на зимнее время, смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама