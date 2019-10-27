Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

Не забываем перевести часы: Украина перешла на зимнее время

27 октября, 08:42

Если не забыли перевести часы – поспите на час больше, если забыли – утром можете запутаться во времени

/ Фото: Pixabay

Ночью 27 октября Украина перешла на зимнее время – украинцы переводят стрелку часов на час назад, следовательно и спать будут больше.

Отметим, что перевод летнего времени на зимнее состоялся в 04:00 по киевскому времени –

27 октября в 4:00 по киевскому времени отменяется летнее время. Кто забыл перевести часы – самое время "отмотать" стрелу на один час назад. В итоге по состоянию на четыре часа утра время стало 03:00.

Реклама

Отметим, если электронное время (на мобильных телефонах, компьютерах, других гаджетах) переводится автоматически, а вот механические часы нужно вручную.

Напомним, согласно постановлению КМУ от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", в стране переводят часовую стрелку дважды в год: в последнее воскресенье марта в 03:00 на час вперед и в последнее воскресенье октября в 04:00 на час назад. Также новости "Сегодня" писали о пользе и вреде для человека от перевода часов.

В тренде
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотреть

Кроме того, мы подобрали ТОП-10 советов, как легко адаптироваться к переводу времени.

О том кому выгодно переводить часы на зимнее время, смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

зимнее время перевод часов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Перестрелка и взрыв в Харькове: все подробности, фото и видео
Перестрелка и взрыв в Харькове: все подробности, фото и видеоХарьков
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по Донбассу
Готовы повлиять на боевиков: Лавров дал обещание по ДонбассуПолитика
Герус сбежал из студии Савика Шустера после неудобного вопроса
Герус сбежал из студии Савика Шустера после неудобного вопросаПолитика
Укрсоцбанк лишился лицензии: что произошло
Укрсоцбанк лишился лицензии: что произошлоФинансы
Стрельба в Харькове: в полиции установили личность стрелка
Стрельба в Харькове: в полиции установили личность стрелкаХарьков

Новости партнеров

Loading...
загрузка...