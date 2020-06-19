Не забываем зонты – будет гроза: на выходных снова испортится погода

На улице будет жарко – даже дожди не особо собьют температуру

На выходных будет дождливая погода, за исключением востока страны. Также украинцев продолжит мучить жара, местами будет доходить до +33. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

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По ее словам, 20 июня восток Украины будет находиться в полосе влияния повышенного атмосферного влияния – там ожидается сухая погода. А на остальной территории страны – дожди.

"Поэтому завтра большинству украинцев из дома не выходить без зонта. При грозе локально ливни, шквалы, град. Суббота будет теплой, к жаре. В течение дня 26-31 градус, на востоке до +33, на западе 24-28 градусов", – написала Диденко.

В Киеве завтра местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха 28-30 градусов.

Синоптик отметила, что в воскресенье намечается такая же погода. А вот немного спадет жара на следующей неделе, но не сильно.

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Отметим, в последние дни непогода не на шутку разбушевалась в Украине. Сильные дожди превращали улицы населенных пунктов в реки, а штормовой ветер обрывал линии электропередачи и валил деревья. Смотрите подробнее о погодных аномалиях в Украине и что натворила стихия.

Также на днях ливень в Киеве затопил улицы, а ветер ломал деревья и едва не унес ребенка. Некоторые улицы превратились в реки, "под раздачу" ураганного ветра попал и автомобиль.

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