Не "закручивать гайки" в СМИ: журналисты Украины против закона о медиа

Журналистское сообщество требует отклонить законопроект и начать диалог по реформированию медиасферы

Украинские журналисты выступили резко против инициированного партией "Слуга народа" закона "О медиа", требуют его отклонить и перейти к обсуждению реформирования сферы СМИ.

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Об этом, как сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины, заявил 9 июля глава организации Сергей Томиленко.

"Мы будем стоять и стоим на страже прав журналистов и главное – прав граждан Украины на получение независимой информации, удобной или неудобной для любых политиков. Мы защищаем общественный интерес", – сказал председатель НСЖУ на совместной пресс-конференции со многими авторитетными украинскими блогерами и журналистами.

Глава журналистского объединения заявил, что совместное обращение к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с призывом отклонить законопроект "О медиа" подписали более 200 коллективов редакций, и оно ежедневно дополняется новыми подписями.

"Главный призыв журналистского сообщества – не дорабатывать законопроект, а отклонить и честно начать диалог по реформированию", – подчеркнул Томиленко.

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Также участники пресс-конференции напомнили, что в цивилизованной стране невозможно ограничить свободный обмен информацией или доступ к определенным онлайн-платформам, а попытки ввести жесткое регулирование онлайн-медиа не соответствуют европейским обязательствам Украины.

Напомним, на прошлой неделе Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики уже проголосовал за принятие за основу в первом чтении законопроекта о СМИ.

В свою очередь, Евросоюз поддержал принятие законопроекта и обещал продолжить плодотворное сотрудничество с Украиной по этому вопросу.

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