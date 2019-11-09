Не замерзнем: прогноз погоды на субботу 9 ноября

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Сегодня, 9 ноября, в Украине ожидается теплая погода. Температура будет самой высокой на Юге и Закарпатье, столбики термометров там поднимутся до 20 градусов. Об этом сообщает Укригидрометцентр.

По информации синоптиков, днем температура будет колебаться от 13 до 18 градусов , ночью опустится до 4 градусов. Холоднее будет в восточных областях: ночью там будет от 6 до 8 градусов, днем 11-14 градусов.

Ветер прогнозируют преимущественно южный, 7-12 м/сек.

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В столице Украины пройдет небольшой дождь. Температура будет достигать 15-17 градусов днем и 8-10 градусов ночью.

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Напомним, также мы писали, какой будет погода в Украине на следующей неделе.

Как сообщали новости "Сегодня", зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

Кстати, мы писали, что ноябрь в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц для сайта "Сегодня".

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