Не заживляет и не обеззараживает: Супрун опровергла популярный миф о перекиси

В то же время Супрун пояснила, что перекись водорода является эффективной для механического очищения раны

По словам главы Минздрава, истинное назначение раствора – не заживлять и не обеззараживать раны.

То, что рану можно помазать перекисью водорода, и это поможет ей быстро зажить — миф.

Об этом написала на своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения

"3% раствор перекиси водорода — много семей используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях — не заживляет и обеззараживает раны. Если почитать международную специализированную литературу — вы не найдете никаких доказательств относительно эффективности 3% раствора перекиси водорода в процессе заживления ран", – подчеркнула она.

По словам Супрун, подействовать против инфекции может более концентрированный раствор (от 30% и выше), однако тогда человек получит химический ожог.

"Сомнительным также является свойство раствора перекиси водорода обезвреживать патогенные микроорганизмы и бактерии, поскольку есть доказательства, что некоторые микроорганизмы содержат фермент каталазы, которая дезактивирует действие Н2О2. На самой инструкции 3% раствора перекиси водорода написано, что "при применении препарата происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов", – добавила и.о. главы Минздрава.

В то же время Супрун пояснила, что перекись водорода является эффективной для механического очищения раны, однако с тем же результатом можно промыть ее прохладной или теплой проточной водой, так же полезен раствор и в других медицинских целях, например, для очистки инструментов.

"Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется, может попасть в сосуды и перекрыть проток крови)", – заявила она.

Ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook развенчала миф о том, что нельзя мочить пробу Манту.

Украинцы начали активно обсуждать запись на странице и.о. министра. Один из пользователей сети, фельдшер Арсений Верхов написал, что "фишка" запрета мочить пробу Манту в другом.