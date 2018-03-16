Не заживляет и не обеззараживает: Супрун опровергла популярный миф о перекиси

Сегодня, 22:01

В то же время Супрун пояснила, что перекись водорода является эффективной для механического очищения раны

facebook.com/ulanasuprun
facebook.com/ulanasuprun

По словам главы Минздрава, истинное назначение раствора – не заживлять и не обеззараживать раны.

То, что рану можно помазать перекисью водорода, и это поможет ей быстро зажить — миф.

Об этом написала на своей странице в Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения

"3% раствор перекиси водорода — много семей используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях — не заживляет и обеззараживает раны. Если почитать международную специализированную литературу — вы не найдете никаких доказательств относительно эффективности 3% раствора перекиси водорода в процессе заживления ран", – подчеркнула она.

9876876

По словам Супрун, подействовать против инфекции может более концентрированный раствор (от 30% и выше), однако тогда человек получит химический ожог.

"Сомнительным также является свойство раствора перекиси водорода обезвреживать патогенные микроорганизмы и бактерии, поскольку есть доказательства, что некоторые микроорганизмы содержат фермент каталазы, которая дезактивирует действие Н2О2. На самой инструкции 3% раствора перекиси водорода написано, что "при применении препарата происходит лишь временное уменьшение количества микроорганизмов", – добавила и.о. главы Минздрава.

В то же время Супрун пояснила, что перекись водорода является эффективной для механического очищения раны, однако с тем же результатом можно промыть ее прохладной или теплой проточной водой, так же полезен раствор и в других медицинских целях, например, для очистки инструментов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется, может попасть в сосуды и перекрыть проток крови)", – заявила она. 

Ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун на своей странице в Facebook развенчала миф о том, что нельзя мочить пробу Манту.

Украинцы начали активно обсуждать запись на странице и.о. министра. Один из пользователей сети, фельдшер Арсений Верхов написал, что "фишка" запрета мочить пробу Манту в другом.
назначение, бактерии, раны, действие, супрун, перекись водорода, миф, раствор

Вы сейчас просматриваете новость "Не заживляет и не обеззараживает: Супрун опровергла популярный миф о перекиси". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Олег Ляшко. Фото: архив

Ляшко призывает решить вопрос с министром здравоохранения

Вчера, 00:20

Ляшко уже критиковал деятельность Ульяны Супрун на должности исполняющего обязанности министра здравоохранения

Украина

В Украине идет медреформа. Фото: Pixabay

В Украине отменили талоны на прием к врачу

13 Марта, 21:56

Также отменяются медицинская карта студента и карта ребенка для поступления в школу и детский сад
Загрузка...

Wellness

Берегите свое здоровье. Фото: pixabay

Как вести себя в сильный мороз: Ульяна Супрун рассказала

2 Марта, 14:03

Придерживайтесь нескольких правил, чтобы уберечь свое здоровье

Запад

Фото: kmu.gov.ua, архив Коллаж: "Сегодня" .

Москаль отказался извиняться перед Супрун

28 Февраля, 21:03

По его словам, первой должна извиниться Супрун

Украина

Екатерина Амосова. Фото: Wikipedia / Celegans

Скандал вокруг НМУ им. Богомольца: Супрун рассказала об угрозах

28 Февраля, 20:13

Студенты медуниверситета прекратили забастовку, но сообщения с угрозами получили министры и премьер

Политика

Олег Петренко. Фото: facebook.com/oleg.petrenko2

Избран председатель Нацслужбы здоровья

28 Февраля, 01:41

Национальная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала Петренко среди 14 кандидатов
Загрузка...