"Не женская" профессия: как работает единственная в Украине пожарница

Анастасия Клочко начала карьеру как сотрудница диспетчерской службы спасателей

"Не женская" профессия: как работает единственная в Украине пожарница 2019-03-08T17:04:00+02:00 Украина Анастасия Клочко начала карьеру как сотрудница диспетчерской службы спасателей

Анастасия Клочко семь лет проработала в диспетчерской спасательной службе, но при первой же возможности надела пожарный костюм. Пока что она – единственная на всю Украину женщина-пожарница. Наравне с мужчинами она разворачивает спецтехнику и борется с пламенем.

Еще год назад женщин не брали на боевые выезды пожарников. Но как только это разрешил закон, Анастасия попросила зачислить ее в одну из пожарных частей. Говорит, что работать ей вполне комфортно.

"Есть плюсы, есть минусы, но благодаря такому дружному коллективу я довольна", – говорил Анастасия.

Новоиспеченная спасательница постоянно тренируется, чтобы ни в чем не уступать коллегам. В частности, важно уметь быстро одеваться в чрезвычайных ситуациях – надеть специальный костюм нужно за 45 секунд. Сделать это нелегко, но Анастасия вкладывается в норматив, хотя признается – более опытный коллеги справляются быстрее.

Клочко говорит, что ни дня не жалела, что сменила удобное место диспетчера на опасную работу "в поле". Не жалеет о назначении и начальник пожарной части.

"Она хорошо работает. И в плане специальной физической подготовки – она с парнями на равных. На равных снимают лестницу, тягают рукава", – отмечает начальник пожарно-спасательной части Богдан Копил.

У Анастасии есть 13-летний сын. Вместе с ним женщина живет с родителями. Они вспоминают, что Настя с детства имела боевой характер, занималась карате и не уступала мальчикам в спорте. Выбор дочери они поддерживают, хотя порой и волнуются за нее.

Мечта Анастасии – стать лучшей в своей профессии, чтобы доказать: женщины не хуже мужчин могут выполнять опасную работу.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали о том, как девушкам в Украине удается достигать успехов на "не женских" работах.

При это вице-премьер-министр Украины Павел Розенко признал, что в Украине среднемесячная зарплата женщин до сих пор составляет лишь 80% от среднемесячной зарплаты мужчин.

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