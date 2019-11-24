Небезопасный общественный транспорт: как и где лучше всего перевозить детей

За 9 месяцев этого года в стране произошло почти полторы тысячи ДТП с участием общественного транспорта.

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

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Закон о введенииштрафа за перевозку детей без автокресла вступил в силу с 20 ноября. Ранее мы подробно рассказывали о том, что прописано в этом документе и как водители теперь должны будут заботиться о безопасности детей. Помимо этого, закон непосредственно касается и рынка такси, обязывая таксистов перевозить детей в автокреслах.

Такой порядок вещей понравился далеко не всем. Несмотря на то, что закон только-только начал действовать, уже были прецеденты, когда людей с детьми попросту отказывались везти в такси. Так, например, во Львове таксист отказался везти женщину с трехлетним ребенком. Об этом на своей странице Facebook рассказала львовянка Елена Кулигина. Она отметила, что вызывала такси вместе с подругой, которая была с ребенком. Таксист согласился везти ребенка только при условии, что женщина заплатит штраф, если их остановит полиция. Клиентки предлагали водителю установить свое автокресло, но тот отказался, не захотев тратить на это время. Причем произошло это еще в начале ноября, когда закон и штрафы не вступили в силу.

Похожие ситуации уже были и в Киеве: родители в социальных сетях жалуются, что такси отказываются от перевозки их детей.

Помимо этого, многие родители отметили, что общественный транспорт в Украине находится в гораздо более плачевном состоянии, и вот там угроз для безопасности детей явно больше, чем в легковых авто.

Сайт "Сегодня" разбирался, насколько безопасен общественный транспорт в стране, как на законодательном уровне регламентируются правила перевозки детей и, что поможет обезопасить своего ребенка.

Что не так с общественным транспортом

Качество и безопасность общественного транспорта в Украине оставляют желать лучшего. Если в США и странах Европы ДТП с общественным транспортом – редкость, то в Украине – стандартная ситуация. За 9 месяцев этого года в стране произошло почти полторы тысячи ДТП с участием общественного транспорта.977 пассажиров получили различные травмы, 132 человека погибли.

Проверки общественного транспорта в городах раз за разом только подтверждают факт, что ездить в таком транспорте опасно. Например, в прошлом году во время рейда в Киевской области полиция проверила 400 пригородных маршруток. И почти в каждой обнаружили нарушение. Как оказалось, водители перед выездом не проходят обязательный медосмотр, а некоторые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

Еще один фактор риска – переполненные маршрутки. Утром и вечером, когда дети как раз едут в школу или возвращаются оттуда, транспорт забит под завязку и говорить о какой-либо безопасности не приходится.

Дарина Старовойтова, адвокат, руководитель гражданской практики ЮФ "Горецкий и Партнеры" в комментарии сайту "Сегодня" рассказала, что с внедрением транспортной модели Киева стали появляться критически важные маршруты, количество транспортных средств только увеличивается, а несколько месяцев назад наряду с традиционным городским появился еще один вид транспорта — шатл, который пользуется все большим спросом.

"Сегодня очень часто люди делают выбор в пользу общественного транспорта, особенно метро, ведь оно самое предсказуемое, свободное от пробок. Наличие пробок, загруженность дорог, отсутствие парковочных мест не позволяет охарактеризовать Киев как livable city (удобный для жизни город). Логично, что не всегда условия перевозки пассажиров соответствуют надлежащему, предусмотренному законом уровню и требованиям. Особенно это касается перевозки детей", — говорит Старовойтова.

Адвокат напоминает, что нормы, касающиеся перевозки детей, закреплены в ряде нормативно-правовых актов, среди них постановление Кабмина, Закон "О транспорте" и т.п.

"ПДД обязывают всех участников дорожного движения быть особенно внимательными, в частности, к детям, обеспечив надежность транспортного средства", — добавила Старовойтова.

Увы, все эти документы очень слабо регламентируют безопасность ребенка в транспортном средстве. Да, в них указано, что в автобусах пассажир может бесплатно провезти с собой одного ребенка дошкольного возраста, и детально прописаны правила перевозки группы детей – больше ничего определенного не сказано.

Что касается перевозки организованной группы детей (10 и более), то в законодательстве запрещается перевозить их в темное время суток. Также на транспортных средствах, которые перевозят организованные группы детей, спереди и сзади размещается соответствующий знак "Дети", при этом максимально допустимая скорость движения – до 80 км/час.

На автобусах (микроавтобусах), которые перевозят организованные группы детей во время движения механических транспортных средств в светлое время суток должен быть включен ближний свет фар. Во время высадки и посадки организованной группы детей, на транспортное средство должна быть включена аварийная световая сигнализация. Перевозка организованных групп детей колонной из пяти и более автобусов осуществляется при условии сопровождения уполномоченными подразделениями Национальной полиции.

Детей лучше всего не возить в маршрутках

Помимо этого, согласно ПДД, число стоячих мест в маршрутных такси должно указываться в технической характеристике машин еще на заводе-производителе. А уже перевозка пассажиров сверх разрешенного числа наказывается штрафом до десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170 грн). На деле же, водители маршруток почти всегда игнорируют это правило, набивая машину до отказа, да и сами люди предпочитают ехать в таких условиях, а не ждать следующую маршрутку.

Что касается междугородних и межобластных перевозок, то там стоячие места и вовсе запрещены. Но водители часто выходят из этой ситуации, просто доставляя раскладные стулья. После нескольких громких аварий в прошлом году власти анонсировали существенное улучшение украинского автопарка, обещали оснастить маршрутки для междугородних перевозок ремнями безопасности. Как видим, успехом эта затея не увенчалась.

Именно поэтому самым небезопасным транспортом для детей остаются маршрутки. Координатор кампании "За безопасные дороги" Олеся Холопик в комментарии сайту "Сегодня" подтверждает, что общественный транспорт в Украине остается болезненной темой. В частности, это касается и перевозки детей. Поэтому важным является формирование госполитики, которая будет стимулировать развитие качественной и ответственной пассажироперевозки.

"В поездках по городу для большей безопасности следует пользоваться муниципальным транспортом (большие автобусы, троллейбусы), а не маршрутками. Некоторые из маршруток работают в тени, а их техническое состояние может вообще не проверяться. Города должны работать над тем, чтобы искоренять устаревшие маршрутки и развивать комфортный общественный транспорт. Что касается междугородних перевозок, то по возможности лучше пользоваться железной дорогой или автобусами, в которых можно прикрепить автокресло или бустер. Еще одним безопасным вариантом является использование своего автокресла при поездке на BlaBlaCar", — советует Олеся Холопик.

Конечно, в идеале все транспортные средства должны отвечать госстандартам, требованиям безопасности, охраны труда и экологии, иметь соответствующий сертификат. В Украине ситуация со всем этим далека от идеала, а потому для детей лучше выбирать самые безопасные виды транспорта.

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