Небольшой дождь и снег в Карпатах: синоптик озвучила прогноз на 8 декабря

/ Фото: Pixabay

В воскресенье, 8 ноября, в Украине холоднее не станет и будет преобладать сухая погода. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"На Севере меньше солнца и кое-где ожидается небольшой дождь. В Карпатах есть вероятность незначительного снега. А в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода", – говорится в сообщении.

Реклама

Температура воздуха ​​8 декабря установится на уровне 3-8 градусов тепла. А в Киеве завтра увеличится облачность, возможны даже дожди.

"Максимальная температура воздуха крутиться вблизи 5 градусов тепла", – отметила синоптик.

Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

Отметим, что уикенд на прошлой неделе получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, что ждать от погоды в ближайшие три месяца. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама