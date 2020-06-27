"Нечего сказать о будущем": Яценюк рассказал, зачем Путину парад Победы

По мнению политика, Россия "в такой форме не выживет"

Проведением ежегодных парадов Победы в России ее президент Владимир Путин "переписывает" прошлое, так как ему нечего сказать о будущем. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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"Путину нечего сказать о завтра. Поэтому он фактически сел на идеологический нарратив "Великой Победы". Такое впечатление, что эту победу делал исключительно Путин. И только на этом нарративе держит всю свою идеологическую подушку. Почему он начал делать парад? В них начались изменения в Конституцию. Но это конституционный переворот, а не изменения в Конституцию. Путин хочет фактически легитимировать уже принятые решения и досидеть еще до 2036 года. Россия в такой форме не выживет", – считает политик.

Он добавил, что Россия не является супердержавой.

"Российский экономический рост в прошлом году был на уровне 1%. А российская экономика – меньше, чем экономика штата Калифорния в Соединенных Штатах. Единственное, чем Россия брякает, – это оружием. Вот в этом вопросе весь мир так и боится России", – добавил Яценюк.

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Ранее мы сообщали, что несколько иностранных лидеров, которые ранее приняли приглашение Кремля посетить перенесенный на 24 июня парад Победы, отказались ехать на торжественное мероприятие в Москву.

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