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"Нечего сказать о будущем": Яценюк рассказал, зачем Путину парад Победы

27 июня, 10:17

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

По мнению политика, Россия "в такой форме не выживет"

Проведением ежегодных парадов Победы в России ее президент Владимир Путин "переписывает" прошлое, так как ему нечего сказать о будущем. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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"Путину нечего сказать о завтра. Поэтому он фактически сел на идеологический нарратив "Великой Победы". Такое впечатление, что эту победу делал исключительно Путин. И только на этом нарративе держит всю свою идеологическую подушку. Почему он начал делать парад? В них начались изменения в Конституцию. Но это конституционный переворот, а не изменения в Конституцию. Путин хочет фактически легитимировать уже принятые решения и досидеть еще до 2036 года. Россия в такой форме не выживет", – считает политик.

Он добавил, что Россия не является супердержавой.

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"Российский экономический рост в прошлом году был на уровне 1%. А российская экономика – меньше, чем экономика штата Калифорния в Соединенных Штатах. Единственное, чем Россия брякает, – это оружием. Вот в этом вопросе весь мир так и боится России", – добавил Яценюк.

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Ранее мы сообщали, что несколько иностранных лидеров, которые ранее приняли приглашение Кремля посетить перенесенный на 24 июня парад Победы, отказались ехать на торжественное мероприятие в Москву.

Также смотрите также видео, как Лукашенко публично проигнорировал Путина:

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Россия заявление Арсений Яценюк Владимир Путин Парад Победы

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