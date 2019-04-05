Недалеко от Харькова местные жители сняли на видео подростка за рулем автомобиля

Ребенок ехал не по тихой улице, а по трассе государственного значения

Недалеко от Харькова местные жители сняли на видео подростка за рулем автомобиля 2019-04-05T06:20:00+03:00 Украина Ребенок ехал не по тихой улице, а по трассе государственного значения

Недалеко от Харькова местные жители сняли на видео подростка за рулем автомобиля. Парень с друзьями сам приехал на заправку. Видео наделало шума в интернете. Ведь на вид водителю лет 12, не больше.

На заправке подтвердили, что молодой водитель действительно приезжал, но бензина ему не дали, зато пригрозили полицией.

Малолетнего водителя на видео узнал директор лицея, где парень учится. Это шестиклассник Денис. Мать преподает здесь английский. Отец – местный предприниматель. Семья имеет хорошую репутацию, уверяют педагоги.

Малолетним водителем заинтересовалась и полиция.

Все попытки "Сегодня" пообщаться с родителями юного водителя оказались напрасными: телефоны выключены, из дома никто не выходит.

От дома до шоссе несколько метров. До заправки несколько километров. Ребенок ехал не по тихой улице, а по трассе государственного значения.

В Ровно пьяные девочки-подростки украли "Хаммер" и попали в ДТП.

Также мы писали, что в Ровно девятилетний мальчик ехал за рулем внедорожника Jeep: в машине нашли оружие.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Недалеко от Харькова местные жители сняли на видео подростка за рулем автомобиля". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.