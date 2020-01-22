"Недолюбленная инвесторами": Зеленский в Давосе призвал вкладывать деньги в Украину

По его словам, окаменелому миру нужно чудо, а Украина - именно то место, где случаются чудеса

Фото: www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину: по его словам, Украина — "именно то место, где случаются чудеса", а миру в предверии нового экономического кризиса как раз не хватает чуда. Об этом он сказал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Сегодня мы — недоинвестированные и недолюбленные. Но мы становимся стабильным и предсказуемым рынком", – заявил он.

По его словам, Украина — именно то место, где творятся чудеса. Украина должна стать ивестиционной Меккой Восточной Европы и Центральной Европы. И те, кто не вложит деньги в нашу страну, рискует об этом пожалеть:

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"Что значит не инвестировать в Украину сегодня? Это стать Джорджем Беллом, который в 1999 году отказался купить Google за миллион долларов", — заявил Зеленский.

В Давосе президент Украины также встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, а также провел переговоры с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.

Подробно о поездке украинской делегации на экономический форум читайте в материале "Зачем Украине Давос: с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего".

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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