"Недолюбленная инвесторами": Зеленский в Давосе призвал вкладывать деньги в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину: по его словам, Украина — "именно то место, где случаются чудеса", а миру в предверии нового экономического кризиса как раз не хватает чуда. Об этом он сказал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Сегодня мы — недоинвестированные и недолюбленные. Но мы становимся стабильным и предсказуемым рынком", – заявил он.
По его словам, Украина — именно то место, где творятся чудеса. Украина должна стать ивестиционной Меккой Восточной Европы и Центральной Европы. И те, кто не вложит деньги в нашу страну, рискует об этом пожалеть:
"Что значит не инвестировать в Украину сегодня? Это стать Джорджем Беллом, который в 1999 году отказался купить Google за миллион долларов", — заявил Зеленский.
В Давосе президент Украины также встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, а также провел переговоры с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.
Подробно о поездке украинской делегации на экономический форум читайте в материале "Зачем Украине Давос: с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего".
Все подробности в спецтеме Давос 2020
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк