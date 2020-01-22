Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

"Недолюбленная инвесторами": Зеленский в Давосе призвал вкладывать деньги в Украину

22 января, 18:47

По его словам, окаменелому миру нужно чудо, а Украина - именно то место, где случаются чудеса

Фото: www.president.gov.ua

Фото: www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину: по его словам, Украина — "именно то место, где случаются чудеса", а миру в предверии нового экономического кризиса как раз не хватает чуда. Об этом он сказал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Сегодня мы — недоинвестированные и недолюбленные. Но мы становимся стабильным и предсказуемым рынком", – заявил он.

По его словам, Украина — именно то место, где творятся чудеса. Украина должна стать ивестиционной Меккой Восточной Европы и Центральной Европы. И те, кто не вложит деньги в нашу страну, рискует об этом пожалеть:

Реклама

"Что значит не инвестировать в Украину сегодня? Это стать Джорджем Беллом, который в 1999 году отказался купить Google за миллион долларов", — заявил Зеленский.

В тренде
День Соборности Украины: все подробности, фото и видео
День Соборности Украины Фото из открытых источников

В Давосе президент Украины также встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, а также провел переговоры с председателем правления и генеральным директором компании Cargill Inc. Дэвидом Макленнаном.

Подробно о поездке украинской делегации на экономический форум читайте в материале "Зачем Украине Давос: с кем может встретиться Зеленский в Швейцарии и для чего".

Все подробности в спецтеме Давос 2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

инвестиции Давос Владимир Зеленский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллара по 23 уже не будет: почему падает гривня и к какому курсу готовиться
Доллара по 23 уже не будет: почему падает гривня и к какому курсу готовитьсяЭкономика
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)Украина
Форум в Давосе: Президент Трамп призвал Европу покупать газ у США
Форум в Давосе: Президент Трамп призвал Европу покупать газ у СШАЭкономика
Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофе
Гибель украинского самолета в Иране: что нужно знать о катастрофеУкраина
Скандал с украинским трезубцем: Киев отреагировал на заявление Британии
Скандал с украинским трезубцем: Киев отреагировал на заявление БританииПолитика
В Донецке убили главаря
В Донецке убили главаря "ДНР": что известно о гибели российского офицераДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...