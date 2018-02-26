Недоступное правосудие: судебные издержки выросли в цене

Прежде чем доказывать свою правоту в суде, нужно прикинуть, а хватит ли семейного бюджета

Представьте, Ваш сосед сверху затопил Вас. Потолок, обои, мебель, пол – все промокло, вздулось. Вы – поднимаетесь к виновнику – требуете компенсацию. А он лишь хамит в ответ. Не собирается платить ничего.

Остается идти в суд. Но сколько придется заплатить за все судебные издержки? Цифры шокируют.

По словам адвоката, средняя стоимость в решении подобного вопроса составляет около 15 тыс.

Судиться с Пенсионным фондом, который не досчитал пенсию, с магазином, в котором вы купили некачественный продукт и отравились. Идти и отстаивать свои права практически по любому поводу – все это обойдется очень и очень дорого.

С начала года в Украине вырос размер судебного сбора. Теперь за то, чтобы в суде приняли Ваше заявление, нужно заплатить 704 гривни. Это – минимум. Но может быть и гораздо больше.

Допустим, Вам нужно через суд оформить право собственности на квартиру. Тогда размер судебного сбора будет – 1 процент от ее стоимости. Если жилье оценят, допустим, в триста тысяч гривен, Вам придется заплатить три тысячи. И это – только судебный сбор.

Мария и Петр Муравецкие заплатили уже четыре тысяч гривен – чтобы оформить право собственности на земельный пай. Кроме денег – потратили уйму времени и нервов. Но результата пока нет.

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Земельный пай должен перейти Петру Иосифовичу по наследству от отца. Вот только возникла проблема – чиновники сельсовета сделали ошибку, когда составляли завещание. Фамилию написали Моравецкий – через "О". А правильно ведь Муравецкий. Через "У".

Как написано в свидетельстве о смерти.

И началось. Идите в суд. Платите судебный сбор. Нанимайте адвоката. Мария Муравецкая говорит – первый юрист, к которому они обратились, ничем не помог. Неправильно сформулировал исковые требования.

Две тысячи ушли в никуда. Пришлось обращаться к другому адвокату. Одалживать деньги. И когда, наконец, удастся оформить наследство – супруги до сих пор не знают. А что делать украинцам, которые живут на минимальную пенсию или зарплату и которым негде одолжить? Адвокат Олег Леонтьев приводит статистику тех, кто обращается к нему.

По его словам, треть людей не обращается в суд из-за нецелесообразности затрат.

А представьте: Ваш сосед фактически захватил часть Вашего земельного участка – поставил забор на Вашей территории. Кроме судебного сбора и адвоката, придется платить еще и за судебную экспертизу. Нужно, чтобы приехали сертифицированные эксперты, перемеряли территорию.

А вот еще один случай. Пожилой женщине нужно было разделить частный дом между несколькими собственниками. Сделать отдельные выходы. Оформить все официально, чтобы у каждого было право собственности на свою часть здания. Все – только через суд.

Нужна строительно-техническая экспертиза.

Ольга Дынник – адвокат броварского центра бесплатной правовой помощи говорит, что бабушке пришлось заплатить более 10 тыс. гривен за экспертизу при ее пенсии в полторы тысячи. Так как ситуация безвыходная, пенсионерка была вынуждена эти деньги одалживать.

И та же ситуация с соседом сверху, который Вас затопил. Идете в суд? Тоже готовьтесь платить за экспертизу.

По словам адвоката, на сегодня сумма установлена в пределах 7 тыс. гривен.

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А еще судебный сбор – один процент от суммы, которую вы требуете компенсировать. И, конечно, работа адвокатов. Если дело сложное – нужно много досудебной подготовки, несколько заседаний – то и расходы будут большие. Адвокаты берут минимум 500 гривен в час.

А если дело относительно простое? И если попробовать нанять юриста, которые запросит за работу относительно немного. Посчитаем – с какими минимальными судебными издержками столкнется человек.

Итак, судебный сбор – минимум 704 гривни. Плюс расходы на адвоката. Минимум три тысяч гривен – это если очень повезет найти за такие деньги грамотного специалиста. Итого, наименьшая сумма, которую Вам придется заплатить, – около четырех тысяч гривен. А если в деле нужны еще и судебные экспертизы, это еще пять, семь, а то и десять тысяч. Правосудие доступно каждому? Глядя на такие сумы, начинаешь в этом сомневаться.

И все это порождает безнаказанность и даже беспредел – об этом говорят в Союзе потребителей Украины. Вот вы купили бытовую технику, допустим, за две тысячи гривен, и она поломалась. Или приобрели обувь – и там сразу же подошва отклеилась. Возвращать деньги продавец отказывается. И что вы ему сделаете? Пойдете в суд? А там придется потратить больше, чем стоила Ваша покупка. Решаются на это единицы.

Абсолютное же большинство людей в таком случае в суд не идут. Либо просто сдаются. Либо пытаются поднять шум в соцсетях, в прессе. Или пытаются идти напролом.

Олег Цильвик – представитель Союза потребителей Украины – рассказывает, что были прецеденты, когда одному покупателю отказали в возврате некачественной обуви и он стал и три часа в магазине всем входящим рассказывал: не покупайте здесь обувь – они обманщики, они продают некачественную обувь. В конце концов, через три часа ему вернули деньги и сказали – уходите лучше отсюда.

А вот мужчина хотел обжаловать в суде штраф, который ему выписала полиция. Около тысячи гривен. Олег убеждает: его остановили безосновательно. И вот он узнает, что лишь судебный сбор нужно заплатить 704 гривни. Не говоря уже о других расходах.

Между тем законом предусмотрены случаи, когда судебный сбор платить не нужно.

Вот они: если человек хочет возобновится на роботе или требует взыскания заработной платы. Если требует взыскания алиментов. Судебный сбор также не платят люди с инвалидностью, участники ликвидации аварии на ЧАЭС.

А так же люди с низкими доходами – если они подтвердят это советующими справками. И еще – далеко не все об этом знают, но адвоката вы тоже можете не нанимать, а получить бесплатно. По всей стране действуют центры правовой помощи.

Вот и получается – в суд за защитой своих прав могут идти либо самые бедные – им поможет государство, либо богатые – у них деньги и так есть. А вот если у Вас зарплата в несколько тысяч гривен, уже и помощь не положена, и при этом самому за все судебные издержки заплатить будет очень трудно. Придется в долги влезать. Да и будет ли справедливым решение суда первой инстанции? Адвокат Олег Кубрак утверждает – нередко их вердикты попросту незаконны. Людям приходится идти в суд апелляционный. И там еще раз платить судебный сбор – уже почти тысячу двести гривен. И снова расходы на юристов. Да и самого рассмотрения дела приходится ждать очень долго, ведь суды завалены делами.

Как известно, после начала судебной реформы, переаттестации очень много судей ушли в отставку. Многие остаются без полномочий. В результате суды неукомплектованные. В некоторых работают по одному-двое судей. А есть и такие, где нет ни одного. При этом людям в мантиях очень существенно повысили зарплату. Они будут получать минимум двадцать тысяч гривен. А зарплата судей Верховного суда и вовсе будет достигать ста двадцати тысяч и выше. И где брать деньги государству на все это? Взимать с обычных людей судебный сбор, говорит адвокат Олег Леонтьев.

Судебный сбор нужен, чтобы содержать аппарат, чтобы делать ремонты, убеждают в государственной судебной администрации. И глядя на здания судов, где обшарпанные стены, грибок, где туалет на улице – с этим сложно не согласиться.

Напомним, президент Петр Порошенко 2 ноября минувшего года подписал четыре указа, которыми назначил 231 судью.

Кроме того, судьи и адвокаты рассказали, что будет означать судебная реформа для обычных людей.