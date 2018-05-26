Негде хоронить: что делать с нехваткой мест для кладбищ в Украине
Обсобенно проблема нехватки крадбищ касается больших городов
В Украине давно катастрофически не хватает кладбищ. Особенно эта проблема касается городов, в которых живут миллионы людей. Кабмин, в свою очередь, предлагает нововведение – биозахоронение после кремирования, как это делают в западных странах. Но приживется ли подобная практика в Украине? Новое расследование "Главной темы" и Елена Кот расскажет вам об этом. Смотрите завтра в "Главной теме" в 20:00 на телеканале "Украина".
Ранее мы писали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8248, который предлагает разгрузить кладбища благодаря развитию кремации и биозахоронения.
В законопроекте прописаны правила биозахоронения. Согласно которым разрешается использовать материалы, которые разлагаются в течение пяти лет. Также нельзя устанавливать намогильные сооружения — вместо месте захоронения обустроят информационной табличкой.
Одним из видов биозахоронения может быть помещение праха в биоурну вместе с семенами растений.
Чтобы разгрузить кладбища и прекратить их монополизацию, для биозахоронений выделят отдельные участки кладбищ, парков, скверов и других зеленых зон. Такое решение поможет разгрузить кладбища, которые сейчас переполнены, и снизить стоимость ритуальных услуг.
Также сообщалось, что украинцы массово кремируют покойных.
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