Неизбежное приближение зимы: прогноз погоды в Украине на начало недели

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Новая неделя начнется в Украине с уже привычного для жителей страны холода – в большинстве областей Украины, кроме запада и крайнего юга, будет держаться мороз.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в понедельник, 25 ноября, температура ночью в стране будет -3 ... -8, а днем от -2 до +3. При этом на Закарпатье ночью ожидается около 0 градусов и днем до +5, а в Крыму – даже до +11 градусов.

Осадков в этот день не ожидается. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве – тоже без осадков. Ночью температура опустится до -7, а днем столбики термометров в столице поднимутся до +2.

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На следующий день, 26 ноября, в Украине тоже осадков не ожидается. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура несколько повысится: до -5 ночью и +6 днем. На крайнем юге и в Закарпатье ночью ожидается 1-5 тепла, а днем даже 9 градусов тепла. В Крыму до +14.

В Киеве – без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -1 ... -3, а днем +3.

Напомним, что зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

Также сообщалось о шторме в Одессе – ураган повалил более десятка деревьев и оборвал электропровода. Поэтому вместо некоторых трамвайных маршрутов пустили автобусы. Старые деревья разбили по меньшей мере три автомобиля.

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