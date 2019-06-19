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Неизвестные "заминировали" три международных аэропорта и вокзалы в Киеве и Львове

19 июня, 23:59

Омелян считает, что сообщение "фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуацию людей"

Фото: пресс-служба полиции Одесской области
Фото: пресс-служба полиции Одесской области.

Неизвестные в среду вечером "заминировали" аэропорты Одессы, Борисполя, Жулян и центральные вокзалы Киева и Львова, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"И в завершение волшебного вечера "прекрасного" дня сообщения о "минировании" аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Омелян считает, что сообщение "фейковые, но должны принять все меры проверки, включая эвакуацию людей".

"В большинстве случаев выясняется, что звонки осуществляются с оккупированной территории. Российские спецслужбы развлекаются ...", – добавил министр.

Омелян попросил прощение за временные неудобства, подчеркнув, что обязаны заботиться о безопасности пассажиров.

Напомним, вчера, 18 июня, правоохранители искали взрывчатку во всех больницах Николаева. Сообщение о минировании медучреждений неизвестные отправили электронным письмом. С аналогичным сообщением обратился в полицию директор одного из университетов города.

Кроме того, недавно в Днепре из-за сообщения о бомбе эвакуировали сотрудников городской мэрии.

Между тем, в Киеве прошли совместные учения полицейских и спасателей. Их провели в связи с участившимися сообщениями о минировании зданий в столице.


Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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Тег Одесса, Львов, вокзал, Жуляны, заминирование, минирование, аэропорт Борисполь , Омелян

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