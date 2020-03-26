С окраины в центр – два респиратора: таксисты готовы принимать оплату масками

После появления шуточного видео в соцсетях, на котором пассажир расплачивается с водителем масками, в профсоюзе таксистов Украины не исключили, что такой бартер возможен и в нынешних условиях. Об этом сайту "Сегодня" рассказал глава этого профсоюза Василий Попик.

"Учета таких возможных бартерных операций мы не ведем. Но такой бартер действительно возможен. Почему бы и нет? Ведь маски в дефиците, антисептики – тоже", – говорит Василий Попик.

Опрошенные нами таксисты, работающие и в компаниях, и на себя, рассказали, что хоть бартера им еще никто из пассажиров не предлагал, но от такого предложения не отказались бы.

"Достать маску и антисептик – реальная проблема. Поэтому, если бы мне кто-то предложил такой бартер, то я с удовольствием согласился бы. Я работаю в районе столичной Борщаговки, поэтому, например, за поездку в центр взял бы два респиратора. Стоимость пары – около 120 гривен, столько же стоит поездка в центр города", – говорит киевский таксист Алексей Куринной.

Его коллега по цеху, работающий на небольшом фургоне, рассказал нам, что также не отказался бы от бартера.

"У меня закончился и антисептик, и маски, поэтому я с удовольствием обменял бы поездку на такие товары", – говорит водитель Константин Жильцов.

Напомним, ранее мы писали, когда в Украине исчезнет дефицит медицинских масок. Кроме того, если маску сейчас трудно купить, то ее просто сделать дома:

Видео: Сегодня

Как известно, в среду, 25 марта, Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля.

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