Нелегальные игорные заведения в Украине закроют, после чего займутся легализацией

Идею вывести игорный бизнес из тени в свое время озвучил президент Владимир Зеленский

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

После того, как будет проведена масштабная зачистка теневого рынка нелегальных игровых заведений, в Верховной Раде вернутся к законопроекту о легализации игорного бизнеса. Об этом говорят источники во власти.

Утро пятницы, 20 декабря, началось с "облавы" на нелегальные "казино". Правительство запретило деятельность заведений с игровыми автоматами под вывеской государственных лотерей.

Как сообщается, министры поддержали отмену положений, которые позволяли им работать, прикрываясь договором перепоручительства на распространение мгновенных лотерей. Кабмин также поручил Нацполиции и фискальной службе проверить все "государственные лотереи".

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Отметим, накануне парламент не поддержал в первом чтении законопроект о легализации игорного бизнеса.

По информации источников, во власти намерены вернуться к рассмотрению соответствующего законопроекта в скором времени.

Идею вывести игорный бизнес из тени в свое время озвучил президент Владимир Зеленский; соответствующий закон он поручил принять до конца года. Президент отмечал, что цель легализации – убрать "игорную историю" с улиц, чтобы простые украинцы не теряли последние деньги. Лицензии на ведение такого бизнеса должны быть дорогими, что поможет пополнить казну.

После того как Рада отправила законопроект о легализации игорного бизнеса на доработку, президент поставил задачу немедленно прекратить работу нелегальных заведений, сообщают источники. При этом действия властей вызвали настоящую панику на теневом игорном рынке.

Видео: mvs.gov.ua

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