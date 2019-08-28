"Нелегальные" повестки и ответственность: эксперт рассказал о тонкостях осеннего призыва в армию

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

С октября по декабрь 2019 года в Украине будет проходить призыв на срочную воинскую службу. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" напомнил юрист Практики управления конфликтами АО "Юскутум" Семен Астапов, ссылаясь на часть 2 указа президента № 22/2019 от 30.01.2019 года.

По его словам, потенциальные служащие, которые получили повестки надлежащим способом, должны явиться в пункты сбора, несмотря на то, когда они получили повестку. При этом стоить помнить, что все повестки, врученные лично в руки и под подпись, считаются легальными, даже те, которые были получены в непризывное время.

"Согласно действующему законодательству Украины, отсутствует четкое определение легальности и нелегальности повесток, врученных в непризывной период. Таким образом, нельзя сказать, что подобные повестки нелегальны. Учитывая данный факт, военные комиссары активно пользуются возможностью вручать повестки при любой удобной возможности. Что касается вручения повестки, то надлежащим образом повестка может быть вручена лишь в руки и под подпись. Ситуации, когда повестки оставляют в двери или почтовом ящике, не являются надлежащим вручением повестки в военкомат", – подчеркнул Семен Астапов.

Кроме того, юрист напоминает об ответственности за неявку по повестке. Она может быть даже уголовной.

"За неявку по повестке предусмотрена административная и уголовная ответственность. Все зависит от "типа" повестки, по которой была неявка. Административная ответственность предусмотрена ст. 210 Кодекса Украины о административных правонарушениях и предусматривает штраф в размере от 5 до 7 не облагаемых налогом минимумов дохода граждан (от 85 до 119 гривен) при первом правонарушении. Уголовная ответственность предусмотрена ст. 335 Уголовного кодекса Украины и предусматривает санкцию в виде ограничения свободы на срок до трех лет. А вот к уголовной ответственности, анализируя судебную практику по статье 335 Уголовного кодекса Украины, привлекаются те лица, которые получили повестку для прибытия с вещами в пункт сбора, получили ее надлежащим образом и подписали, а после этого – не явились по повестке. Следует отметить, что имеют место те ситуации, когда люди отказываются уезжать на службу, находясь в пункте сбора. В таком случае им вручают для подписи отказ от прохождения воинской службы с предупреждением об уголовной ответственности. Подписанный документ такого характера в дальнейшем служит доказательной базой", – объясняет эксперт.

Напомним, в прошлом году президент Петр Порошенко продлил осенний призыв с двух до трех месяцев.

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