Нелегкий путь "Домой": почему нужно смотреть фильм Наримана Алиева

Фото: facebook.com/filmhomeward

В четверг, 7 ноября, на экраны страны выходит один из двух главных отечественных фильмов этого года. Почему лента "Домой" Наримана Алиева стала событием в украинском кино, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Когда с приходом Филиппа Ильенко на пост главы Госкино Украины в национальный кинематограф начали закачиваться серьезные деньги (причем впервые не только с момента создания регулятора в 2006 году, но и за все годы независимости), журналисты раздали большие авансы будущим фильмам, запустив в обиход термин "Новой Украинской волны". Правда, когда эти фильмы вышли на экраны, многие нельзя было смотреть без слез и стыда за их создателей.

За исключением фильмов Киры Муратовой, которые походя приватизировал российский кинематограф (хотя здесь нужно отметить, что они и правда были далеки от проблематики национального украинского кино и снимались на русском), самостоятельные с художественной точки зрения отечественные полнометражные фильмы последних лет можно пересчитать по пальцам одной руки.

В первую очередь, это "Племя" (2014) Мирослава Слабошпицкого – криминальная драма взросления в интернате для глухонемых, самым странным образом сочетавшая в себе формальный эксперимент, снятый без единого слова, на языке жестов, с метафорой Украины времен Януковича.

И это "Стремглав" (2017) Марины Степанской. Негромкий городской роман, воздушный и сотканный из полутонов, с одной стороны, задокументировал растерянность молодой творческой интеллигенции после Евромайдана и начала войны на востоке. С другой, его создателям удалось зафиксировать все внутренние движения героев с удивительным тактом, достоверностью и без капли пошлости, свойственной "украинскому поэтическому кинематографу" с его пучеглазыми гетманами и зайцами, плывущими по реке.

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И потом, никто еще не показывал в кадре Киев таким, как это удалось Степанской и оператору Себастьяну Талеру.

Вот уже третий по счету "Київський тиждень критики", который проходил 25-30 октября в кинотеатре "Жовтень", показал, что государственная политика поддержки национального кино дала первые настоящие всходы. В программе показали совершенно удивительную короткометражную работу Ивана Орленко "В нашей синагоге" – фильм, который безо всяких скидок можно назвать настоящим шедевром, и дебютный полный метр Наримана Алиева "Домой".

Первое впечатление от фильма почти что шоковое: это действительно похоже на кино, а не на тот телепродукт с компьютерной графикой, который нам пытаются выдать за кинематограф. Высокая кинематографическая культура молодого постановщика, которому в декабре исполнится только 27 лет, чувствуется уже в самом жанре фильма – Road Movie, одном из наиболее философских киножанров, в котором путешествие является метафорой смерти или глубинных перемен героев. (Кстати говоря, в отечественном кинематографе уже есть опыт в таком жанре – это дебютный – и лучший – художественный фильм Сергея Лозницы "Счастье мое".) Отметим, что в большинстве случаев Road Movie предполагает также некий социальный или политический комментарий.

Собственно говоря, все это есть в фильме Наримана Алиева – истории о том, как крымский татарин средних лет Мустафа (Ахтем Сейтаблаев) везет по украинским дорогам в сопровождении младшего сына тело старшего, погибшего в АТО, чтобы похоронить дома по мусульманскому обряду. Все, что с ними приключится в пути, одновременно вполне предсказуемо и совершенно неожиданно: к сожалению, мало кто из наших режиссеров умеет так гармонично сплести воедино поэтическую метафоричность с самой грубой "прозой жизни" – и донести до финала, не только не расплескав, но еще и поставить при этом финальную точку мощной человеческой и духовной силы.

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Скажем прямо, в этом фильме не все сделано идеально, но в нем удивительным образом все сошлось. Это и проблема взаимоотношений отца с сыном, понятная зрителю в любом уголке земли. И крепко рассказанная история (соавтор сценария – Марыся Никитюк, которая написала также несколько прозаических книг и поставила неровный, но очень заметный на общем фоне фильм "Когда падают деревья"). И умение не только грамотно выстроить кадр, но и превратить его в визуальную метафору. Наконец, это достойные, в большинстве своем, актерские работы. Не зря фильм номинировался в Каннах-2019 на "Золотую камеру" за лучший дебют.

"Это очень хороший фильм и это его дебютный фильм. Он рассказывает важную историю в очень красивой кинематографической форме. Я надеюсь, что с таким дебютом он еще не раз вернется в Канны. И это также путь Украины в Каннах", ‒ заявил директор кинофестиваля Тьери Фремо в интервью "Радио "Свобода".

А теперь фильму предстоит побороться за не менее престижный "Золотой глобус".

Напоследок, нельзя пройти мимо того, что "Домой" – еще и политическое заявление. Его герои выбирают не имперское будущее вместе с Россией, оккупировавшей полуостров, и не европейское будущее с Украиной, куда переезжают сыновья Мустафы (и за которую отдает жизнь старший сын). Нет, они выбирают архаику, жизнь сообразно традициям предков, в соответствии с буквой Корана, обозначая этим собственный, особенный путь.

Возвращаясь к теме "Украинской новой волны", при всей преждевременности этого термина, нельзя не отметить один общий момент для лучших отечественных фильмов последних лет: эксперимент с речью в кадре. 70% диалогов фильма "Домой" произносятся на крымскотатарском языке, "В нашей синагоге" на 100% снят на идиш, "Племя" – и вовсе без единого слова, на языке глухонемых. "Стремглав" спокойно обходится минимумом диалогов, как минимум половина которых необязательные.

Дело, конечно же, не только (и не столько) в том, что искусство живет собственной логикой, не подчиняясь идеологии. Наоборот: двуязычие, которое реально наблюдается в теперешнем украинском обществе, как раз ставит перед кинодраматургами очень интересные и сложные творческие задачи.

Можно предположить, что дело в национальной актерской школе, состояние которой – не меньшая проблема, нежели положение дел в режиссерском или сценарном цеху. Это особенно заметно, когда мы видим представителей разных актерских поколений в одном кадре (например, в "Диком поле" Ярослава Лодыгина), где старшее поколение безбожно переигрывает, а младшее – фатально недотягивает.

Свои Звягинцевы, как опыт показывает, у нас уже есть. Теперь нужны новые Горбуновы и Линецкие.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как украинские фильмы заинтересовали зарубежных прокатчиков.

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