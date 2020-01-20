Скандальная экс-мэр Славянска Неля Штепа получила крупную сумму от Украины: подробности

Фото: kh.vgorode.ua

Бывшая мэр Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в сепаратизме, получила от Украины 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу. Об этом сообщает hromadske.

Как рассказал адвокат Штепы Александр Шадрин, деньги женщине выплатили по решению Европейского суда по правам человека. Он отметил, что сейчас его подзащитная ждет очередной вызов в суд в Харькове. Где сейчас находится Штепа, он не рассказал.

"У меня нет такой информации. Вероятно в Славянске. Но у нее нет ограничений на передвижение", – отметил Шадрин.

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Ранее мы писали, что Европейский суд по правам человека признал нарушения Украины в расследовании по делу экс-мэра Славянска. В своем иске Штепа жаловалась на нарушение статьи Конвенции о защите прав человека, утверждая, что ее предварительное заключение было длительным и неоправданным. Кроме того, она жаловалась на то, что уголовное производство против нее было необоснованно длительным.

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Как известно, Штепа была арестована 13 июля 2014 года – ей инкриминировали посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, а также создание террористической группы или организации. Санкция этой статьи предусматривает пожизненное заключение.

На суде Штепа объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата".

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