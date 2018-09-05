"Немец" на швейцарском авто протаранил границу между Украиной и Польшей

Нарушитель пытался вернуться на польскую территорию, но у него не получилось

Украинские пограничники задержали мужчину, который протаранил пограничные заграждения, въехав на украинскую территорию со стороны Польши на автомобиле Renault Laguna.

Как сообщила пресс-секретарь Бескидского отделения пограничной охраны Польши Эльжбьета Пикор, инцидент произошел сегодняшним утром на контрольно-пропускном пункте "Кракивець".

По ее словам, выехав на легковом автомобиле на недействующую часть автострады, водитель протаранил ограждения и шлагбаум.

"Сотрудники погранохраны пытались его задержать, но водитель не реагировал. Он с большой скоростью въехал на КПП, миновал контроль и въехал на территорию Украины", – говорит Пикор.

Отмечается, что после случившегося нарушитель попытался вернуться в Польшу, но был задержан украинскими пограничниками.

О личности водителя не сообщается. В пограничной службе Украины сообщили, что при себе у него был недействительный паспорт гражданина ФРГ, а автомобиль был зарегистрирован в Швейцарии.

На данный момент выясняются причины его поступка.

Ранее сообщалось о том, как украинцы коротают время во время ожидания своей очереди на границе с Польшей.

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Кроме того, в июле мы писали о том, что гражданин Украины пытался ввезти в Польшу почти три тысячи пачек сигарет.