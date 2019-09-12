Немецкая полиция застрелила подозреваемого в убийстве украинки: подробности

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Немецкие правоохранители при попытке задержания застрелили подозреваемого в убийстве украинки. Об этом сообщает польское издание Interia Fakty.

Как отмечается, мужчина застрелил 26-летнюю украинку в городе Гожув-Велькопольски на западе Польши, после чего бежал в Германию. По словам свидетелей, мужчина пришел в одну из общественных прачечных и застрелил сотрудницу, после чего скрылся. 26-летнего нападавшего объявили в розыск.

Правоохранители выяснили, что он бежал в Германию. Немецкие полицейские перехватили подозреваемого в окрестностях Берлина. Когда его автомобиль заблокировали, он вышел из машины и направил на правоохранителей пистолет. Полицейские открыли огонь на поражение и мужчина погиб на месте. По предварительной информации, нападавший и убитая им украинка были знакомы. Причиной убийства, как утверждается, стал отказ женщины встречаться с ним.

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Ранее сообщалось, что Национальная полиция совместно с польскими коллегами устанавливает место пребывания гражданина Украины, подозреваемого в убийстве на территории Польши 26-летней украинки.

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По данным Нацполиции, 30 августа в польском городе Сохачев была убита 26-летняя жительница Львовской области. Правоохранители установили, что к преступлению причастен гражданин Украины.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве 17-летней Дианы Хриненко Николай С. был задержан в польском городе Познань местной полицией.

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