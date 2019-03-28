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Немецкий пистолет-пулемет вместо "Калаша": полицию ждет новое вооружение

Сегодня, 05:19

Немецкие МР-5 — менее летальное оружие и гораздо эффективнее для обезвреживания правонарушителя, говорит Князев

Фото: Нацполиция
Немецкий пистолет-пулемет вместо "Калаша": полицию ждет новое вооружение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b90/b2d/5c9b90b2d4d0f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b90/b2d/5c9b90b2d4d0f.jpg Украина Немецкие МР-5 — менее летальное оружие и гораздо эффективнее для обезвреживания правонарушителя, говорит Князев

Национальную полицию Украины планируют перевооружить практически полностью – заменять привычные советские автоматы Калашникова на немецкие пистолет-пулеметы МР-5. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, уже принято решение о закупке немецкого оружия для украинских правоохранителей.

"У нас амбициозная цель — на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием. Непрофессионалы часто спрашивают, оправданно ли это, учитывая значительные запасы АКМов и боеприпасов к ним. Отвечаю: оправданно. И уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5, которыми будет обеспечен каждый патрульный наряд", – рассказал Князев.

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Главный полицейский страны отметил, что, в отличие от автоматов Калашникова, немецкие МР-5 – это сугубо полицейское оружие по тактико-техническим характеристикам.

"Проще говоря, автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать. У полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача — сохранить жизнь преступника и сберечь собственную. МР-5 — менее летальное оружие. И гораздо эффективнее для обезвреживания правонарушителя", – пояснил глава Нацполиции.

Князев добавил, что подразделения полиции, задействованные в операции Объединенных сил на Донбассе, не будут вооружать пистолет-пулеметами.

МР-5. Фото: heckler-koch.com

Читайте полный текст интервью с главой Нацполиции Сергеем Князевым.

Напомним, в прошлом году Князев рассказывал, что полицию вооружат новейшими винтовками и автоматами. КОРД и простые полицейские должны были до конца 2018 года получить из Германии 250 винтовок, а также несколько тысяч автоматов.

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Тег оружие, полиция, автомат калашникова, князев

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