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Немного потеплеет, но будут "сюрпризы": где украинцам ждать мокрого снега

24 ноября, 07:01

После довольно неслабых морозов в последние дни температура воздуха немного повысится

/ Фото: Pixabay

Плюсовая температура и местами дожди с мокрым снегом – такая погода ждет украинцев в воскресенье. Сегодня температура воздуха будет колебаться от -1 до +5, на большей части территории страны сухо и солнечно, но на западе будет снежить. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны дождь с мокрым снегом ожидается в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В остальных областях без осадков. Температура воздуха от 1 до 5 градусов тепла, на Закарпатье до 10-12.

В центральных, северных и восточных областях синоптики обещают от -1 до +2 градусов и сухую погоду. В Киеве -1+1 и даже будет выходить солнце.

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На юге не много теплее – 2-4 градуса тепла, в Крыму до +6. Осадков нигде не прогнозируется.

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Фото: Григорий Салай, "Сегодня"

До календарной зимы осталось всего ничего, но погоду все равно трудно назвать ноябрьской. Как сообщали новости "Сегодня", зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

Смотрите также видео, как недавно в Австралии выпал крупный град:

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погода синоптики прогноз погоды мокрый снег

Источник: Сегодня

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