Путин не победил: западная пресса о "нормандской встрече"

/ Фото: president.gov.ua

Встреча "Нормандской четверки", состоявшаяся в понедельник, 9 декабря, в Париже, ожидаемо вызвала большой резонанс не только в украинских, но и в западных СМИ. Как оценили результаты переговоров европейские и американские масс-медиа, разбирался сайт "Сегодня".

Германия: прогресс есть, но санкции снимать рано

Логичный интерес встреча вызвала в Германии. Пять лет назад, когда был создан "нормандский формат", именно это государство – точнее, лидер Германии Ангела Меркель – играла "первую скрипку" в переговорах с Россией. Сегодня эту роль пытается перебрать на себя молодой президент Франции Эммануэль Макрон, и немцы с ревностью следят за попытками Парижа стать лидером Европы. Кроме того, политика Германии относительно строительства "Северного потока-2" вызвала серьезную критику в Евросоюзе. Переговоры в "нормандском формате" давали Берлину шанс доказать, что Германия не "сдает" Украину – ни по вопросу агрессии России на Донбассе, ни по вопросу газового транзита.

Впрочем, из Берлина ситуация воспринимается несколько по иному, чем из Киева. Может, потому немецкая пресса, комментируя итоги саммита, больше внимания уделяла германо-российским отношениям в контексте последних событий – убийства в Берлине гражданина Грузии (германская прокуратура подозревает, что по заказу госорганов РФ), высылке российских дипломатов и т. д. Но, конечно, в материалах германской прессы нашлось место и для Украины.

Мюнхенская "Вечерняя газета" отмечает, что в Германии в целом положительно расценивают результаты встречи. "Меркель была "очень довольна" результатами: "Сегодня мы преодолели время простоя". Были согласованы "реалистичные вещи". "Конечно, мы продолжим идти по этому пути", – цитирует канцлера Германии издание. Как пишет газета, прорыв в отношениях между Киевом и Москвой увидел и внешнеполитический представитель парламентской группы ХДС/ХСС Юрген Хардт. А вот депутат Бундестага от Партии зеленых Мануэль Саррацин прокомментировал изданию итоги встречи более сдержанно: "Саммит в Нормандии принесет улучшения для людей на линии соприкосновения". Прорыв не тот, которого хотелось бы. Еще не известно, изменится ли что-то к лучшему, пишет издание.

REUTERS/Ian Langsdon, Alexey Nikolsky

Отмечается, что результаты не удовлетворили также украинского президента. "Зеленский был недоволен после саммита: "Мои коллеги сказали мне, что это очень хороший результат для первой встречи, но, честно говоря, этого недостаточно для меня", – цитирует украинского лидера "Вечерняя газета".

"Люди снова разговаривают друг с другом. Это главный итог парижского саммита, на котором обсуждалось будущее Донбасса в понедельник. Главы государств и правительств Украины, России, Франции и Германии не только вели переговоры до ночи, но и договорились встретиться через четыре месяца. Другими словами, только что возродился нормандский формат... После трех долгих лет молчания это важный результат. Все остальные результаты Парижского саммита являются лишь небольшими шагами. Прорыв очень далек – но его реально и не ожидали", – пишет, в свою очередь, "Шпигель".

При этом издание выражает определенный скепсис относительно готовности России идти на компромисс. Издание отмечает, что через четыре месяца – к следующей запланированной встрече "четверки" – станет понятно, работает ли тактика Зеленского "с помощью управляемых уступок и примирительных жестов" добиться мира. "Это должно помочь ему более гибко оформить для Киева неприемлемые пункты Минского соглашения. Но стоит опасаться, что Владимир Путин не будет готов к этому", – отмечает издание.

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Влиятельная деловая ежедневная газета Handelsblatt рассматривает результаты саммита в том числе с точки зрения отмены санкций в отношении России (за что выступает часть германского бизнес-лобби). Отмечая, что в борьбе за мир на Донбассе после многих лет наметился прогресс, издание констатирует, что говорить о снятии санкций еще рано. "Федеральный министр иностранных дел Хейко Маас предостерег от чрезмерно больших надежд на быстрое прекращение европейских экономических санкций против России. "Было бы неплохо, если бы мы пришли к этому в какой-то момент", – сказал политический деятель СДПГ в Брюсселе. Пока, по его мнению, нет изменений, из которых можно было бы сделать выводы", – цитирует издание главу МИД.

Затрагивает вопрос санкций и интернет-журнал Telepolis (Heise Media Group). Издание напоминает, что незадолго до встречи "Нормандской четверки" Владимир Путин принял в Сочи делегацию немецких предпринимателей, менеджеров и бизнесменов, в том числе генерального директора Siemens Йозефа Кезера.

"После этого производитель комбайнов Катрина Клаас-Мюльхойзер (Claas KGaA GmbH – машиностроительная компания, крупный производитель сельскохозяйственной техники, – авт.) выразила надежду, что "после встречи в Париже может начаться снижение санкций. "Миллиарды, которые потеряны из-за санкций, могут пойти на восстановление экономики и повышение конкурентоспособности на континенте". В этом контексте она предлагает "Европейский пакт стабильности и роста для Украины", в котором отраслевые ассоциации хотели бы консультировать государство", – отмечает издание.

Кроме того, в статье уделяется внимание "газовому вопросу". "Обещание, что российский природный газ продолжит транспортироваться через Украину, оставляет открытым объемы транзита. Поэтому Юрий Витренко, управляющий директор государственной украинской энергетической компании "Нафтогаз", рассматривает, как можно использовать линии "Дружба", если Германия больше не будет зависеть от них. Один из способов, который он видит, – поставлять больше газа в такие страны, как Словакия и Румыния", – пишет издание.

Франция: этого мало

Не менее важной встреча была и для Франции. Успех переговоров если не гарантировал, то серьезно увеличивал шансы на лидерство Парижа в Европе. Тем не менее французская пресса вынуждена была констатировать, что встреча закончилась с гораздо более скромным результатом, чем ожидалось.

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"Путин и Зеленский разговаривают, не договариваясь" – под таким заголовком вышел материал в журнале Le Point. "Владимир Зеленский, избранный в апреле на основании обещания положить конец конфликту, даже сделал "Victory", когда он прибыл в президентский дворец. Во время пресс-конференции он подробно изложил свою позицию. Его российский коллега…был гораздо лаконичнее, его лицо часто было закрыто", - пишет издание.

Журнал отмечает, что над украинским президентом довлело общественное мнение: народ опасался, что президент не выдержит давления и перейдет "красные линии". "Украина никогда не откажется от своих территорий, аннексированных Россией Донбасса и Крыма, не примет "федерализацию" и не позволит никому "влиять на вектор развития", – сказал Зеленский. По содержанию этих замечаний протестующие, собравшиеся в понедельник вечером в Киеве, посчитали, что глава государства "не перешел никакой красной черты" в Париже", – пишет издание.

REUTERS/Ian Langsdon, Alexey Nikolsky Реклама

В то же время журнал отмечает, что Зеленскому не удалось добиться уступок, "которые он требовал для организации местных выборов на территориях, контролируемых сепаратистами". "Он призывал к предварительному разоружению всех "незаконных" вооруженных групп, включая пророссийских сепаратистов… и возвращению под контроль Украины части ее границы, в настоящее время находящейся в руках сепаратистов",- напоминает Le Point.

В итоге, по мнению издания, лучше всего итоги саммита выразил именно украинский президент. "Для меня, честно скажу, этого мало. Больше хотелось решить проблем", – цитирует Владимира Зеленского французское издание.

В свою очередь, Le Monde отмечает, что все участники встречи констатировали прогресс в достижении мира. Но при этом политические позиции как Украины, так и России не изменились по сравнению с теми, что были раньше.

"Конкретные результаты, однако, по-прежнему ограничивались гуманитарными и военными вопросами, в то время как основной предмет расхождения – контроль над восточной границей Украины и разоружение сепаратистов – был перенесен на еще один саммит в Нормандии, через четыре месяца", – отмечает издание.

La Croix пишет, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский на своей первой встрече в понедельник в Париже договорились о серии мер по оживлению мирного процесса в Украине, "но в основном отметили свое несогласие с политической позицией другой стороны, предоставив себе четыре месяца, чтобы попытаться преодолеть противоречия".

Как отмечает издание, четыре лидера по крайней мере согласились с одним пунктом после трехлетнего паралича в мирном процессе: "Тот факт, что мы рядом, сам по себе является важным результатом", - цитирует La Croix Эммануэля Макрона, охарактеризовавшего войну на Донбассе как "открытую рану в сердце европейского континента".

США: Путин не победил

Накануне саммита США оказывали Украине, пожалуй, наиболее демонстративную поддержку. Да и в целом вопросы, связанные с нашим государством, сегодня актуальны за океаном. Потому американская пресса уделила достаточное внимание встрече "Нормандской четверки".

Авторитетная Los Angeles Times отмечает, что "саммит стал самым большим испытанием для Зеленского, комедийного актера и политического новичка, который выиграл президентство в этом году отчасти благодаря обещаниям прекратить войну". "Хотя США никогда не участвовали в этом мирном процессе, поддержка США в прошлом укрепила общую переговорную позицию Украины с Россией". "Теперь эта поддержка становится все более сомнительной, после того, как администрация Трампа заморозила военную помощь в этом году и все больше внимания уделяет переизбранию Трампа. В условиях ослабления влияния США по всему миру многие в Киеве видят одного явного победителя – Россию", – пишет издание.

The New York Times характеризует саммит как "необычайно неравные соревнования". "Бывший офицер КГБ и опытный мастер беспрепятственной глобальной интриги против бывшего комика, лишенного какого-либо опыта в силовой политике… Но первая встреча с глазу на глаз в понедельник между президентом Владимиром Путиным, правящим Россией на протяжении почти 20 лет, и Владимиром Зеленским, президентом Украины, оказалась для Путина не столько победой, сколько ничьей", - отмечает издание.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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