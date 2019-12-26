Необычные елки: что делать, если живую елку рубить жаль, а искусственные – не нравятся

Украинские мастера показали, как сделать хенд-мэйд елки из книг и фруктов

Искусственные вместо живых! Ежегодно в мире все больше людей, которые отказываются от натуральных елок и покупают искусственные. Но что делать, когда не только дерево рубить жалко, но и пластиковое не нравится? Новости "Сегодня" собрали несколько оригинальных альтернатив.

Огромная елка из канистр появилась в Эстонии. Дерево из острых предметов, запрещенных в самолете. Это Вильнюс, Литва. А также атмосферные праздничные деревья из старых лестниц, бутылок из-под вина или же – из ненужного манекена. За рубежом необычные елки любят давно. Теперь волю фантазии дали и украинцы.

Александр Кучеренко – поэт. Решил создать елку из книг, без которых не мыслит жизни. Потратил на конструкцию около сотни:

"Экономим те елочки, которые находятся в лесу, они себе растут и выделяют нам кислород. Это гораздо интереснее, чем даже ту искусственную елочку купить в магазине".

Есть варианты и для тех, кто хочет сделать небольшое дерево, чтобы, скажем, поставить в кухне. Несколько старых винных пробок, канцелярские кнопки и немного двустороннего скотча, и компактное праздничное дерево для кухни – готово. А прекрасно дополнить его может гирлянда в форме елки.

Впрочем правильная елка на кухне та, которой можно полакомиться – убеждена мастерица по карвингу Наталья Донская. Поэтому специально для новостей "Сегодня" делает праздничное дерево из фруктов:

"У нее листья салата выполняют роль ветвей, также мы вырезали по шкурке лайма листочки, которые также имеют вид ветвей".

А украшения превращают ее в настоящую экзотическую палитру вкусностей: ананасы, виноград, кумкват, физалис, карамболь, кизил и даже шишки. В конце к витаминному дереву крепят ананасовую звезду и посыпают сахарной пудрой.

"Каждый может срывать с такой елки то, что любит и наслаждаться совместным творением всей семьи", – отмечает Наталья.

Делать такую елку следует вечером 31-го декабря, чтобы была и красивая, и свежая.

Напомним, после того, как в Украине зажглись новогодние огни, новости "Сегодня" составили ТОП самых красивых и необычных елок областных центров. Во Львове гостей встречает минималистичная голубая елка, а в Харькове и Ивано-Франковске стоят прошлогодние.

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