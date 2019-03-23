Неплохо выхватили: Доктор Смерть рассказал о потерях боевиков "ЛНР" у Попасной

В районе Золотого и Калиново в последние дни стало жарко, сообщает Александр Чернов

Бойцы ВСУ нанесли урон противнику / Фото: Facebook ОК "Запад".

Неплохо выхватили: Доктор Смерть рассказал о потерях боевиков "ЛНР" у Попасной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/352/807/5c9352807584b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/352/807/5c9352807584b.jpg 2019-03-23T04:30:00+02:00 Украина В районе Золотого и Калиново в последние дни стало жарко, сообщает Александр Чернов

В последние дни в районе контролируемых ВСУ города Золотое и пгт Калиново Попаснянского района Луганской области боевики т.наз. "ЛНР" пытались атаковать позиции украинских военных, однако понесли ощутимые потери.

Об этом медик из Енакиево Донецкой области Александр Чернов, которого российские СМИ называют "Доктор Смерть", сообщает в своем микроблоге в Twitter.

По его данным, понесли потери боевики из т.наз. "6-го отдельного мотострелкового полка 2-го армейского корпуса ЛНР", дислоцирующегося в Кадиевке (бывший Стаханов), а также Первомайске на оккупированной части Луганской области.

"Последние сутки неплохо суются – выхватывают и под Калиново, и под Золотое!", – рассказал Доктор Смерть.

Напомним, 21 марта боевики из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия ударили в районе хутора Вольного, а из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-4. Один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив троих и ранив шестерых оккупантов . Также огнем с ПТРК уничтожен военный автомобиль противника.

А 20 марта боевики атаковали ВСУ из противотанкового ракетного комплекса в районе хутора Вольный (в районе Золотого). Ответным огнем два оккупанта были ликвидированы и пятеро ранены . Также уничтожен склад с боеприпасами и один военный автомобиль противника.





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