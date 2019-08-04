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Непогода натворила беды в Украине: без света остались более 60 населенных пунктов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 2019-08-04T19:51:00+03:00 Украина К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго

В Украине из-за дождя, грозы и порывов ветра в пяти областях обесточен 61 населенный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 61 населенный пункт в 5 областях", – говорится в сообщении.

В частности, без электроснабжения остались 33 населенных пункта в Днепропетровской области, 14 – в Донецкой, 6 – в Запорожской, 4 – в Луганской и еще 4 – в Одесской. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

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Ранее мы сообщали, что спасатели Одесской области ликвидируют последствия сильных ливней, которые прошли в регионе в субботу. В результате непогоды зафиксировали 15 обрывов электросетей, а на улицах оказались более 20 поваленных деревьев. Также повреждены несколько автомобилей.

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Кроме того, мы показывали видео вчерашнего смерча в Одесской области. Также местные жители выкладывали фото и видео затопленного города во время ливня.

Также смотрите в сюжете, как недавно на Киев обрушился сильный ливень:

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