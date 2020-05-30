Непогода бушует в Украине: без света остались более полсотни населенных пунктов

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

В Украине из-за дождей и сильного ветра, которые натворили немало беды в стране, без электроснабжения остались 53 населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В отдельных области 30 мая в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 53 населенных пункта", - говорится в сообщении.

Без света остались люди в двух областях:

Донецкая – 28 населенных пунктов

Луганска – 25 населенных пунктов

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Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Отметим, что не лучше погода будет и сегодня, 30 мая. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, страну накроют сильные дожди и грозы. Кроме того, в западных областях и Приазовье ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, в последнее время в Украине разбушевалась непогода. То в Карпатах пару дней засыпает снегом в горной местности, то дожди превращают улицы городов в реки. Так, например, сильный ливень превратил Харьков в Венецию.

Видео: telegam/vekha

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