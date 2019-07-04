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Непогода бушует в Украине: обесточенными остаются 96 населенных пунктов

4 июля, 08:51

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго

Последствия непогоды, иллюстрация
Последствия непогоды, иллюстрация. Фото: Информатор

В Украине из-за сильного ветра, дождя и града без электроснабжения остались 96 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 4 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) остаются обесточенными 96 населенных пунктов в 5 областях", - говорится в сообщении.

В частности, в Черниговской области обесточены 34 населенных пунктов, в Одесской – 28, в Черновицкой – 18, в Винницкой – 15, в Луганской – 1. Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Напомним, 2 июля жители некоторых областей Украины наблюдали настоящий погодный апокалипсис. Непогода натворила беды и обесточила сотни населенных пунктов в 13 регионах. Одной из наиболее пострадавших областей стала Днепропетровская. Тут непогода обесточила 163 населенных пунктов. Грозы затапливали улицы, а сильный ветер вырывал деревья с корнями.

Также ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие. 


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Тег спасатели, непогода, Украина, обесточены, населенные пункты, ГСЧС

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