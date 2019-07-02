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Непогода бушует в Украине: обесточены более 600 населенных пунктов

2 июля, 08:15

В Ровенской области ветер повредил крыши 24 жилых домов и 5 школ

Фото ГСЧС
Фото ГСЧС.

В Украине из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остались 601 населенный пункт в пяти регионах. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. 

"В ночь с 1 на 2 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 601 населенный пункт в 5 областях", – говорится в сообщении.

В частности, непогода обесточила 291 населенных пунктов в Черниговской области, 101 – в Житомирской, 85 – в Киевской, 73 – в Сумской и 51 – в Ровенской. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отметим, что много беды непогода натворила в Ровенской области. В девяти населенных пунктах Заричненского и Дубровицкого районов шквалистый ветер частично повредил крыши 5 школ и 24 жилых домов. Пострадавших в результате непогоды нет.

"Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды", - отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее непогода бушевала в Украине 27 июня. Вследствие грозы, ливней и штормового ветра сотни населенных пунктов остались без электричества, есть погибшие:


Также смотрите фото и видео разрушение от урагана в Киеве.

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Тег ветер, непогода, Украина, обесточены, населенные пункты, ГСЧС

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