Непогода бушует в Украине: обесточены десятки населенных пунктов

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

В Украине, несмотря на сильную жару, продолжает бушевать непогода – на страну обрушились дожди и сильный ветер. Из-за усложнения погодных условий без электроснабжения остались 69 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 18 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 69 населенных пунктов", – рассказали спасатели.

Без электричества остались жители трех областей:

Черниговская – 34 населенных пунктов

Житомирская – 27 населенных пунктов

Киевская – 8 населенных пунктов

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Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Отметим, в последние дни непогода не на шутку разбушевалась в Украине. Сильные дожди превращают улицы населенных пунктов в реки, а штормовой ветер обрывает линии электропередач и валит деревья. Смотрите подробнее о погодных аномалиях в Украине и что натворила стихия.

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Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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