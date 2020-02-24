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Непогода натворила беды в Украине: без света остались более 250 населенных пунктов

24 февраля, 07:45

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

В Украине из-за сильного ветра и осадков без электроснабжения остался 251 населенный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"24 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 251 населенный пункт", – говорится в сообщении.

Беды непогода натворила в семи областях. В частности, во Львовской области без света остались 70 населенных пунктов, Ивано-Франковской – 69, Тернопольской – 65, Волынской – 23, Черновицкой – 12 и Ровенской – 1.

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Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Ранее мы писали, что в понедельник, 24 февраля, в Украине ухудшится погода – на страну идет циклон из запада. Больше всего непогода будет бушевать в Карпатах – тут ожидаются снег и метели.

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Кроме того, ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

Отметим, что аномальная зима оказала негативный эффект на посевы: аграрии предупредили, что урожай в этом году будет далеко не рекордный, и украинцам стоит готовиться к подорожанию хлеба.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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