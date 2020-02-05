Непогода натворила беды в Украине: десятки населенных пунктов остались без света

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

/ Фото: Pixabay

На Украину ночью 5 февраля обрушились дожди, снег и сильный ветер. Из-за непогоды обесточен 41 населенный пункт, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 41 населенный пункт в двух областях", – говорится в сообщении.

В частности, без электроснабжения остались 24 населенных пунктов в Одесской области, а в Ивано-Франковской – 17. К восстановлению электроснабжения уже привлекли бригады облэнерго.

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Также спасатели работают над обеспечением движения автомобильного транспорта на дорогах страны.

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"Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 773 работники и 578 единиц техники", – рассказали в ГСЧС.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий – мороз, снег и гололед. В частности, снежная стихия накроет Киев.

Отметим, что несколько дней назад мокрый снег и ураганный ветер уже наделали беды в Украине – непогода обесточила более 600 населенных пунктов. Без света остались люди в двух областях.

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