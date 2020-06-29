Непогода натворила беды в Украине: обесточены более сотни населенных пунктов

На западе страны до сих пор подтоплены десятки сел

Украину уже не первую неделю накрывают дожди, грозы и сильный ветер. Из-за этого в стране без электроснабжения остались 103 населенные пункта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"По состоянию на 7:00 29 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 103 населенных пункта", – говорится в сообщении.

Без электричества остались люди в четырех регионах:

Сумская область – 60 населенных пунктов;

Киевская область – 21 населенный пункт;

Черниговская область – 20 населенных пунктов;

Ивано-Франковская область – 2 населенные пункта;

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго. Кроме того, на западе Украины продолжают ликвидировать последствия масштабного паводка. В частности, в Ивано-Франковской области подтопленными остаются 42 населенные пункта, Черновицкой – 19, Львовской – 2, Тернопольской – 7. Там в воде все еще 550 домов.

"Силами ГСЧС спасены, эвакуированы и (отселены) с начала работ – 2523 лица, в течение суток откачано 32 тыс. 904 м куб. воды (с начала работ – 183 тыс. 244 м куб)", – рассказали в ГСЧС.

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Ранее мы сообщали, что Украина запросила помощи у НАТО для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе Украине.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после наводнения есть еще одна скрытая опасность.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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