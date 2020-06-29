Українська
$ 26,7
29,91
  1. Последние новости Украины

Непогода натворила беды в Украине: обесточены более сотни населенных пунктов

29 июня, 08:17

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

На западе страны до сих пор подтоплены десятки сел

Украину уже не первую неделю накрывают дожди, грозы и сильный ветер. Из-за этого в стране без электроснабжения остались 103 населенные пункта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Реклама

"По состоянию на 7:00 29 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 103 населенных пункта", – говорится в сообщении.

Без электричества остались люди в четырех регионах:

  • Сумская область – 60 населенных пунктов;
  • Киевская область – 21 населенный пункт;
  • Черниговская область – 20 населенных пунктов;
  • Ивано-Франковская область – 2 населенные пункта;

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго. Кроме того, на западе Украины продолжают ликвидировать последствия масштабного паводка. В частности, в Ивано-Франковской области подтопленными остаются 42 населенные пункта, Черновицкой – 19, Львовской – 2, Тернопольской – 7. Там в воде все еще 550 домов.

В тренде
Коронавирусом заразились почти 43 тыс. украинцев: сколько за последние сутки

"Силами ГСЧС спасены, эвакуированы и (отселены) с начала работ – 2523 лица, в течение суток откачано 32 тыс. 904 м куб. воды (с начала работ – 183 тыс. 244 м куб)", – рассказали в ГСЧС.

Реклама

Ранее мы сообщали, что Украина запросила помощи у НАТО для ликвидации последствий масштабного наводнения на западе Украине.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после наводнения есть еще одна скрытая опасность.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода спасатели непогода Украина обесточены населенные пункты ГСЧС погода в Украине

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Во Львове умерла глава лабораторного центра: у нее диагностировали коронавирус
Во Львове умерла глава лабораторного центра: у нее диагностировали коронавирусЗапад
В Одессе вспышку коронавируса обнаружили на известном рынке: кто заразился
В Одессе вспышку коронавируса обнаружили на известном рынке: кто заразилсяОдесса
Зеленский раздал ордена ко Дню Конституции и сделал Потапа заслуженным артистом
Зеленский раздал ордена ко Дню Конституции и сделал Потапа заслуженным артистомПолитика
В Европе эпидемия пошла на спад, а в Украине – вспышка: Степанов объяснил причину
В Европе эпидемия пошла на спад, а в Украине – вспышка: Степанов объяснил причинуУкраина
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммы
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммыПолитика
В Киеве новый антирекорд по коронавирусу: появились данные за сутки
В Киеве новый антирекорд по коронавирусу: появились данные за суткиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять