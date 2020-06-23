Непогода натворила беды в Украине: обесточены сотни населенных пунктов

Украину продолжают накрывать дожди, грозы и сильный ветер. Из-за непогоды в стране без электроснабжения остались 209 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 23 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 209 населенных пунктов", – рассказали спасатели.
Без электричества остались люди в семи областях:
- Житомирская область – 72 населенных пункта;
- Киевская область – 52 населенных пункта;
- Черниговская область – 29 населенных пунктов;
- Ивано-Франковска область – 29 населенных пунктов;
- Черкасская область – 19 населенных пунктов;
- Черновицкая область – 5 населенных пунктов;
- Кировоградская область – 3 населенных пункта;
Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго. Обесточенные села – не единственное, к чему привела непогода в Украине. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской областях из-за сильного ветра рухнули 26 деревьев, а сильные ливни подтопили 174 жилых дома, три хозяйственных здания, 23 подвальных помещения и 141 домохозяйство. Также там повреждены кровли двух школ, двух зданий и двух жилых домов.
Напомним, не так давно стихия разгулялась на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом.
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