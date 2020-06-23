Непогода натворила беды в Украине: обесточены сотни населенных пунктов

Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты

Украину продолжают накрывать дожди, грозы и сильный ветер. Из-за непогоды в стране без электроснабжения остались 209 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"По состоянию на 7:00 23 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 209 населенных пунктов", – рассказали спасатели.

Без электричества остались люди в семи областях:

Житомирская область – 72 населенных пункта;

Киевская область – 52 населенных пункта;

Черниговская область – 29 населенных пунктов;

Ивано-Франковска область – 29 населенных пунктов;

Черкасская область – 19 населенных пунктов;

Черновицкая область – 5 населенных пунктов;

Кировоградская область – 3 населенных пункта;

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго. Обесточенные села – не единственное, к чему привела непогода в Украине. В Ивано-Франковской, Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Полтавской, Львовской, Одесской и Ровенской областях из-за сильного ветра рухнули 26 деревьев, а сильные ливни подтопили 174 жилых дома, три хозяйственных здания, 23 подвальных помещения и 141 домохозяйство. Также там повреждены кровли двух школ, двух зданий и двух жилых домов.

Напомним, не так давно стихия разгулялась на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом.

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Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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