Непогода обесточила более 130 населенных пунктов в 8 областях Украины

Больше всего от осложнения погодных условий пострадала Закарпатская область

Из-за погодных условий в Украине в ночь с 17 на 18 марта обесточены 134 населенных пункта в восьми областях. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 17 на 18 марта в результате осложнения погодных условий (снег, налипание мокрого снега, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 134 населенных пунктов в 8 областях", – говорится в сообщении.

В частности, в Закарпатской области без электричества остался 81 населенный пункт, Львовской – 29, Винницкой – 7, Луганской – 6, Донецкой – 5, Сумской – 4, Запорожской – 1 и Черкасской – 1.

Напомним, ранее в столице после обильного снегопада на расчистку улиц вывели сотни единиц техники, а также дворников и коммунальщиков.

Также стоит добавить, что ранее в ГСЧС предупреждали, что на ближайшие дни в некоторых областях может быть объявлен "красный" уровень угрозы.

Кроме того, ранее сайт "Сегодня" публиковал прогноз погоды до 21 марта.

Также публиковался и прогноз погоды на весь 2018 год. Синоптики пообещали влажное лето и мороз в октябре.