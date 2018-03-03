Непогода в Киеве: аэропорт "Борисполь" отменил прием ряда авиарейсов

Вильнюс, Берлин и Франкфурт могут пока не ожидать авиалайнеров из столицы Украины

Непогода, установившаяся в последние дни в Украине и Европе, ударила по пассажирам, которые должны были прибыть в Международный аэропорт "Борисполь" под Киевом.

Так, на утро субботы, 3 марта, в аэропорту (терминал D) был отменен один внутренний и пять международных рейсов, о чем сообщает интерактивное табло "Борисполя".

В 12:15 был отменен рейс PS 26 Киев – Харьков от авиакомпании Ukraine International Airlines (Международные авиалинии Украины).

МАУ также отменила:

Рейс PS 424 Киев – Вильнюс (12:45)

Рейс PS 424 Киев – Берлин (14:20)

PS 614 Киев – Ереван (17:15)

PS 402 Киев – Франкфурт (17:55)

Кроме того, был отменен рейс TP 8213 Киев – Франкфурт (17:55), выполняемый национальным перевозчиком Португалии и её крупнейшей авиакомпанией TAP Portugal.

В то же время отлет авиалайнеров во всех направлениях выполняется в штатном режиме, задержек нет.

В субботу, 3 марта, в результате воздействия активного циклона в Киеве ожидаются сложные погодные условия: ночью и утром сильный снег (прирост снежного покрова 10-17 см), порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица.

Также напомним, по данным Укргидрометцентра, 3 марта сильный снег и метели ожидаются в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях; сильный снег с дождем в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.