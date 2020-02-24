Непогода в Украине: 251 населенный пункт без света и опасность схода лавин

В понедельник, 24 февраля, в Украине существенно ухудшилась погода – в страну пришел циклон с запада, который сопровождается мощным ветром, зарядами снега и дождями.

"Порывы ветра 17-22 м/с, ночью на Правобережье, днем в Украине местами 25-28 м/с. Временами дождь и мокрый снег (ночью в западных, северных областях, днем на Левобережье значительные осадки)", – говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Несмотря на усложнение погодных условий, в стране будет преобладать плюсовая температура: 0-5 градусов тепла. На юге и Закарпатье будет еще теплее – 4-9 градусов тепла.

Больше всего от непогоды досталось Карпатам, на которые обрушился снег и метели. Порывы ветра достигали 25-30 м/с, местами 40 м/с. Не обошлось без заморозков: до 1-6 градусов мороза, на дорогах вполне ожидаемо царит гололедица.

Кроме того, в Карпатах существует опасность схода лавин. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 24 февраля в горах Ивано-Франковской области и высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении ГСЧС.

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Непогода уже успела наделать бед во Львовской области: тут ветер валил деревья, а без электричества остаются десятки сел. Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, из-за сильного ветра и осадков в регионе остались без света 70 населенных пунктов. Над восстановлением электроснабжения уже работают специалисты. Как написал в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, ветер настолько сильный, что валил деревья на дороги.

Фото: Varta1

"В Шегинях от порывов ветра падают деревья", – написал он.

Кроме того, деревья рухнули на отрезке дороги Куликов – Львов, на выезде в сторону Львова. Там на обочине упали 4-5 деревьев. Непогода не обошла и Львов – тут, на улице Любинской, 89, дерево упало на автомобили во дворе. А на улице Кульпарковской не работают светофоры.

В тренде Коронавирус проник в 29 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения Ивано-Франковску тоже досталось: город сковали пробки из-за поваленных деревьев. В результате троллейбусный маршрут №6 временно едет через Радиозавод без заезда на АС-2. Кроме того, ветер сорвал крышу со Строительного лицея по улице Левинского, а на улице Мазепы, 27, непогода уничтожила мурал. Всего из-за непогоды в Украине без света остались более 250 населенных пунктовв семи регионах: во Львовской – области – 70, на Прикарпатье – 69, Тернопольщине – 65, на Волыни – 23, на Буковине – 12 и Ровенщине – 1.

"24 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточен 251 населенный пункт", – сообщает ГСЧС.

Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Также из-за последствий сильного ветра и осадков в Украине возникли задержки в движении пассажирских поездов:

№ 49 Киев – Трускавец;

№ 602 Львов – Солотвино;

№ 81 Ужгород – Киев;

№ 29 Ужгород – Киев;

№ 141 Бахмут – Львов.

Также есть задержки в расписании движения нескольких пригородных поездов. В "Укрзализныце" отметили, что работают над ликвидацией последствий непогоды и призвали внимательно слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.

"В результате шквального ветра на территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудованию на станции Ходоров, участках Львов – Сапежанка, Оброшино – Щирец, Любинь Великий – Комарно, Яблонька – Соколики – Сянки, Рожнятов – Долина, Глубочек Великий – Озерная, Озерная – Собрания", – уточнили в компании.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

В свою очередь заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская говорит, что изменения климата могут привести в дальнейшем к зиме без морозов и двум урожаям в год.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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