Непогода в Украине: без электричества остались 117 населенных пунктов

Сегодня, 09:35

Без света остались люди из семи областей

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Украине после сильных дождей, града и сильного ветра 25 июля были обесточены 117 населенных пунктов в семи областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"25 июля в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 117 населенных пунктов в семи областях", – говорится в сообщении.

Среди пострадавших оказались: Запорожская– 30, Днепропетровская – 24, Житомирская – 20, Киевская – 14, Донецкая – 13, Луганская – 12, Кировоградская – 4 населенных пункта. Над восстановлением электропитания работают бригады облэнерго.

Напомним, в некоторых районах Киева 25 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Кроме того, после мощного ливня с градом многие подземные переходы столицы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.

Синоптики сообщили, что 26 июля ливень снова накроет Киев в послеобеденное время. Также дожди пообещали на юге, и востоке страны, а на север грозовые тучи придут завтра.
Донбасс, донецкая область, непогода, киевская область, запорожская область, луганская область, житомирская область, днепропетровская область

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"Сегодня"

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