Непогода в Украине: без электричества остались 159 населенных пунктов

В Украине из-за сильного ветра без электроснабжения остались 159 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7 часов 15 марта в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 159 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Киевская – 51, Житомирская – 46, Черниговская – 39, Черкасская – 9, Сумская – 13, Кировоградская – 1", – говорится в сообщении.
Как отмечается, к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что вблизи Бердянска разыскивают трех рыбаков, которые вышли в Азовское море на деревянном баркасе.
Напомним, 24 февраля в Николаеве из-за шквального ветра рухнул мост. Металлическая конструкция отделилась от бетонной части со стороны Набережной и упала в воду. Как видно на фото и видео – мост получил серьезные повреждение и непригоден для передвижения.
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