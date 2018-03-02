Непогода в Украине: без электричества остались десятки населенных пунктов

Пока синоптики робко обещают улучшение погоды и потепление, в пятницу, 2 марта, утром в из-за осложнения погодных условий в Украине были обесточены 33 населенных пункта в пяти областях, движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено, сообщают в ГосЧС.

"В результате осложнения погодных условий (сильный снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 33 населенных пункта в 5 областях, а именно: Запорожской – 16, Донецкой – 12, Луганской – 3, Днепропетровской – 1 и Черниговской – 1. Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено", – говорится в сообщении ведомства.

В ГосЧС сообщили, что для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в города Кропивницкий, Николаев и Херсон.

К расчистке дорог и оказанию помощи в буксировке отдельных транспортных средств привлечено 3 тыс. 164 человек и 1 тыс. 473 единиц техники, из них от Укравтодора 1 тыс. 403 человек и 1 тыс. 42 единиц техники, от ГСЧС 1 тыс. 761 человек и 431 единиц техники.

В то же время спасатели порадовали, что аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме, ситуация находится на контроле ГосЧС.

Напомним, пока синоптики предупреждают об ухудшении погоды, а потепление в Украине наступит с 7-8 марта, устойчивых же плюсовых температур следует ожидать еще позже.