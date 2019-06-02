Непогода в Украине: без света остались почти 200 населенных пунктов

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Фото: Л. Грубник

В семи областях Украины в результате осложнения погодных условий в ночь на 2 июня были обесточены 184 населенных пункта в семи областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света из-за грозовых дождей остались жители 46 населенных пунктов в Полтавской области, 40 н.п. – в Киевской области, 38 – н.п. в Винницкой области, 35 – н.п. в Черкасской области, 15 – н.п. в Кировоградской области, пяти населенных пунктов Днепропетровской области и пяти – Сумской.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении.

Также в Ивано-Франковской области в результате выпавших в конце мая сильных осадков остаются подтопленными 17 жилых домов, 41 домохозяйств и 71 приусадебный участок в 12 населенных пунктах на территории трех районов. А во Львовской области остаются подтопленными два жилых дома, 10 домохозяйств и 48 приусадебных участков в Жидачевском районе.

Напомним, что 2 июня синоптики прогнозируют в большинстве центральных, северных областей, в Харьковской области и на Прикарпатье кратковременные дожди, грозы, в Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской областях град и шквалы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.

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