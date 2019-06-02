Сделать стартовой
26,87
29,92
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Непогода в Украине: без света остались почти 200 населенных пунктов

2 июня, 08:21

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Фото: Л. Грубник

В семи областях Украины в результате осложнения погодных условий в ночь на 2 июня были обесточены 184 населенных пункта в семи областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, без света из-за грозовых дождей остались жители 46 населенных пунктов в Полтавской области, 40 н.п. – в Киевской области, 38 – н.п. в Винницкой области, 35 – н.п. в Черкасской области, 15 – н.п. в Кировоградской области, пяти населенных пунктов Днепропетровской области и пяти – Сумской.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", – говорится в сообщении.

Также в Ивано-Франковской области в результате выпавших в конце мая сильных осадков остаются подтопленными 17 жилых домов, 41 домохозяйств и 71 приусадебный участок в 12 населенных пунктах на территории трех районов. А во Львовской области остаются подтопленными два жилых дома, 10 домохозяйств и 48 приусадебных участков в Жидачевском районе.

Напомним, что 2 июня синоптики прогнозируют в большинстве центральных, северных областей, в Харьковской области и на Прикарпатье кратковременные дожди, грозы, в Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской областях град и шквалы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области ураганным ветром со школы сорвало крышу. На момент инцидента детей в школе не было.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег дождь, непогода, электроснабжение

Вы сейчас просматриваете новость " Непогода в Украине: без света остались почти 200 населенных пунктов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ряде областей Украины обесточенными остаются 53 населенных пункта

Вчера, 10:31

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, сообщают спасатели

Ливни вызвали локальные наводнения в Болгарии

31 мая, 21:36

Залитыми оказались подземные переходы и подвальные этажи многих общественных и жилых зданий

На Прикарпатье продолжает бушевать непогода: дома без крыш и под водой

29 мая, 18:18

По прогнозам синоптиков, сложные погодные условия в ближайшие дни не прекратятся

Непогода на западе Украины: подтоплены 12 дворов, 400 га угодий

27 мая, 09:00

Уровень воды в реках постепенно спадает

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Савченко «скрутили» в центре Киева: «Пришла в советской форме»

Няня сына Меган Маркл и принца Гарри уволилась спустя 2 недели

Очаровательная итальянка: эффектные фото

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Почему помидоры на вкус не похожи на помидоры?

Причина падения из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева

Огромное солнечное пятно поворачивается к Земле

Пропагандистку Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото

Украинец трагически погиб на популярном курорте

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

Вчера, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

Лето начинается с дождей, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:26

В понедельник, 3 июня гроз стоит ждать в западной части страны и местами на юге

Гройсману отказали в отставке: кто в выигрыше

31 мая, 10:42

Проигравших нет, считают эксперты

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

31 мая, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

У Зеленского хотят повысить налоги, которые снизили при Порошенко
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь