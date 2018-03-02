Непогода в Украине: где идут снегопады

Сегодня, 12:19

Спасатели обеспечили движение автомобилей на дорогах страны


Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

На данный момент наблюдается снег в Одесской области и небольшой снег в Николаевской, Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. К их расчистке привлечено 1 403 человека и 1 042 единицы техники.

"На территории страны функционирует 4 915 пунктов обогрева. В течение суток оказана помощь 4 317 гражданам. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме", – рассказали ГСЧС.

Вместе с тем, остаются обесточенными 33 населенных пункта в пяти областях: Донецкая – 12, Запорожская – 16, Луганская – 3, Днепропетровская – 1, Черниговская – 1.

Ранее мы писали, что Днепропетровскую область замело снегом: последствия непогоды.

Также сообщалось, что непогода оставила харьковчан без тепла и электричества.

Кроме того, мы писали, что Азовское море поднялось до "стихийной отметки" и отрезало Арабатскую стрелку от материка.
Украина, непогода, движение, снегопады

Вы сейчас просматриваете новость "Непогода в Украине: где идут снегопады". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: соцсети

Весна в Украине: стало известно, какие регионы накроют снегопады

Сегодня, 09:25

Спасатели поделились прогнозом на первые весенние выходные

Украина

В Украине обесточены 33 населенных пункта . Фото: Shutterstock

Непогода в Украине: без электричества остались десятки населенных пунктов

Сегодня, 08:43

ГосЧС рапортует, что движение автотранспорта по дорогам обеспечено
Загрузка...

Днепр

На мосту. Из-за аварии, в которой столкнулись четыре автомобиля, образовалась длинная пробка. Фото: dp.informator.ua

Днепр и область атакует снежный циклон: последствия непогоды

Сегодня, 06:26

Из-за снегопадов в городе и области была перекрыта международная трасса, в аэропорту отменили рейсы, автомобилисты застряли в длинных пробках

Украина

Непогода лишила света украинцев. Фото: соцсети

Из-за непогоды обесточены 80 населенных пунктов

Сегодня, 01:24

По состоянию на утро 1 марта в Украине были обесточены 174 населенных пункта в 10 областях
Загрузка...