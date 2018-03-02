Непогода в Украине: где идут снегопады

На данный момент наблюдается снег в Одесской области и небольшой снег в Николаевской, Киевской и Черниговской областях. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. К их расчистке привлечено 1 403 человека и 1 042 единицы техники.

"На территории страны функционирует 4 915 пунктов обогрева. В течение суток оказана помощь 4 317 гражданам. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме", – рассказали ГСЧС.

Вместе с тем, остаются обесточенными 33 населенных пункта в пяти областях: Донецкая – 12, Запорожская – 16, Луганская – 3, Днепропетровская – 1, Черниговская – 1.

Ранее мы писали, что Днепропетровскую область замело снегом: последствия непогоды.

Также сообщалось, что непогода оставила харьковчан без тепла и электричества.

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